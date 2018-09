Vaarwel hipster, mannen willen er nu uitzien als een ‘scumbro’

Bekende streetwearlabels als Supreme, Palace en Stüssy zijn ook populair onder scumbro’s en er wordt grof geld neergeteld om toch maar die ene exclusieve jas met cartoonprint of die fluogele hoodie te kunnen scoren. Die combineren ze niet zoals de hipster met een simpele jeans, maar met een trainingsbroek of juist een short in een contrasterende kleur of print. Zolang je er maar uitziet als een puinhoop, maar tegelijkertijd ook laat zien dat je succesvol genoeg bent om al die dure merken te kunnen betalen, ben je kortom goed bezig.

The Wall Street Journal maakte onlangs nog een fotoreeksje van bekende ‘scumbro’s’ en berekende de prijs van hun outfits. Vaak ging dat bedrag ver boven de duizend euro.



Wat interessant is aan de scumbro-trend, is dat het tegelijkertijd de bedoeling is dat je eruitziet alsof je geen moeite hebt gedaan, terwijl je ook benadrukt hoeveel moeite het wel niet gekost heeft om die peperdure sneakers van pakweg Yeezy te kunnen bemachtigen. Dolly Parton vatte het eerder al perfect samen: ,,It costs a lot of money to look this cheap.”