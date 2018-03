Trillende spieren, daar word je sterk van

Eerste eSports-stadion ter wereld opent dit jaar de deuren

8 maart In de Chinese stad Chongqing worden dit jaar nog de deuren van een officieel eSports-stadion geopend. In dit stadion zullen in plaats van voetbalwedstrijden of basketbalwedstrijden exclusief eSports-toernooien worden gehouden. Het is de eerste keer dat er een stadion speciaal voor eSports wordt gebouwd.