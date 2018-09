Schoolfuif, dateavond en reünie in één

De grote toeloop op de 40UP dansavonden is deels te danken aan de vergrijzing. En dat betekent niet automatisch minder drang tot dansen. ,,40 is het nieuwe 30 en 50 het nieuwe 40. Bekende slogans, maar het klopt wel’’, zegt De Winter. Zo’n twaalf jaar geleden organiseerde hij al besloten dansavonden in kunstenaarssociëteit De Kring in Amsterdam. ,,Die zaten altijd vol. Maar er konden slechts tweehonderd man naar binnen en je moest lid zijn bovendien.’’



Want het was en is volgens De Winter karig gesteld met dansfaciliteiten voor de 40-plusser. ,,Waar kun je nou heen als je wilt dansen? Veertigers gaan uit eten, of naar het café. Dansen kan alleen in house- en danceclubs. Maar die beginnen pas om 1 uur ’s nachts en dan moeten ze de oppas aflossen.’’



Aanvankelijk dacht De Winter dat het 40UP feest in Paradiso een eenmalige gebeurtenis zou zijn, maar dat pakte dus anders uit. Hij benadrukt de prettige sfeer tijdens de avonden: ,,Het is altijd vrolijk en er is geen gedoe met vechten, drank of drugs.’’