Onze buren dumpen bij een verhuizing hun troep gewoon op straat

Antwoord Joost: Interessant probleem. Om iets van iemand gedaan te krijgen onderscheiden we twee mogelijkheden: goedschiks en kwaadschiks. Goedschiks kan incidenteel iets helpen, maar op de langere termijn is het natuurlijk niet de oplossing. Dan kun je blijven vragen. Kwaadschiks heeft twee varianten: chantage en geweld. Helaas heeft u geen chantagemiddel en aan geweld doen we niet natuurlijk. Al was het maar omdat je dit niet wint.

Gelukkig ligt in een grijs gebied tussen goed en kwaad een laatste optie: omkoping. Hier ligt uw kans. Ik stel voor dat u naar die jongelui gaat en zegt: ‘Vrienden, ik snap dat jullie vaak de moeite niet nemen om de boel op te ruimen. Studenten hè. Maar ik heb een voorstel: elke laatste maandag van de maand zet ik een krat bier neer. Die drinken we samen op. Op voorwaarde dat bij verhuizing de rommel naar de kringloop of de stort wordt gebracht.’



Kratje bier, kost in de aanbieding een euro of negen. Voor nauwelijks honderd piek per jaar heb je goede vrienden aan de overkant. Handig ook, want er zit een hoop kennis in zo’n studentenhuis. Jan heeft verstand van computers, Piet kan van alles repareren. Kan van pas komen. Win-winsituatie zou ik zeggen.



Dat u er zelf niet op gekomen bent!