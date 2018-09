'Niet investeren in een relatie is hetzelfde als vertrekken'

Laatst vroegen we onze Facebookvolgers om hun relatietips. Onze vraag was: wat zijn jullie stiekeme gewoontes die zorgen dat je relatie steeds leuker wordt?



Het blijkt namelijk dat bijna alle fijne relaties van die stiekeme gewoontes hebben. Van die kleine dingen die je samen doet, waarover je nooit met iemand praat en die je nooit ergens leest, maar die in je eigen relatie het verschil maken tussen fijn en pijn. Zonder rituelen geen relatie. Maar wat zijn dat dan voor dingen?



Nu zijn wij zelf al erg lang onderweg met onze geliefden. Natuurlijk schijnt ook bij ons niet altijd de zon, maar juist op de momenten waar het even schuurt en botst, zijn die rituelen een betrouwbare gids door de mist geworden. Zo gaan we ondanks een uitstekende relatie regelmatig naar een relatietherapeut. Je kunt immers het dak het beste repareren bij mooi weer. En er valt altijd wel iets te bespreken: een verschil van inzicht over de opvoeding van de kinderen of je te veel laten meevoeren door je werkdruk.

Quote Vertel elke ochtend je dromen aan elkaar David en Arjan

Daarnaast hebben we er thuis voor gekozen om ‘synchroon’ te leven. We staan elke dag gelijk met onze geliefden op en gaan elke dag tegelijkertijd naar bed. Ook als een van de twee nog helemaal niet moe is. Juist die gelijktijdigheid zorgt voor een grote verbinding: door alle tijd die samen ontstaat, is er veel meer ruimte voor gesprek en intimiteit. Voorheen bleef een van de twee regelmatig ’s avonds in de woonkamer hangen en raakten we elkaar daardoor langzaam een beetje kwijt.



Op Facebook stroomden de tips binnen. Vertel elke ochtend je dromen aan elkaar. Zorg voor ‘eigen tijd’ zonder de ander, om leuke dingen te doen en elkaar daar over te vertellen. Zet onverwacht de auto aan de kant en geef elkaar een kus. Stuur een keer per week de kinderen vroeg naar bed en ga uitgebreid samen koken. Doe altijd de afwas samen. Volg een tantra-cursus en blijf sowieso cursussen samen volgen. Doe gekke, grappige dingen samen, om een beetje te blijven lachen. Ga daten alsof het de eerste keer is en je elkaar nog helemaal niet kent. Gooi de televisie de woonkamer uit, zodat je met elkaar in gesprek blijft.

Quote Als je niet meer in je relatie investeert, ben je aan het vertrekken David en Arjan