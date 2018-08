Moeten we ons moeder (87) in haar te grote huis laten wonen?

Vraag: Moeder. Ons moeder van 87 wil na het overlijden van ons pap haar te dure, te grote huis niet uit. Haar geld raakt op, het onderhoud stapelt zich op. Als kinderen respecteren wij haar wens zelfstandig te wonen, maar we zien ook dat het eigenlijk niet langer gaat, financieel en lichamelijk. We willen het beste voor haar en onszelf. Grijpen we in?

Antwoord Joost: Lang antwoord en kort antwoord, eerst het lange. Dit probleem is veel ouder dan uw moeder. Er zouden allang rekenmodellen moeten zijn om het in een handomdraai op te lossen. Laat ikzelf een poging wagen. Eerst berekenen we de kosten. Laten we zeggen dat moeder nog acht jaar (8) leeft. Dit getal vermenigvuldigen we met de kosten (K) van leven in het oude huis. Daar tellen we bij op de reparatiekosten (R) aan zaken als dak, kozijnen en schilderwerk. En tenslotte de onvoorziene kosten (OK) van bv thuishulp. De kosten van een tehuis (KT) hoeft u die acht jaar daarentegen niet te betalen, dus die trekken we af. Aan de andere kant de inkomsten (I), zoals pensioen, AOW, liggende gelden. En eventueel een hypotheek (H) want ik neem aan dat iemand van 87 haar huis inmiddels vrij op naam heeft. Ook gedurende 8 jaar.

Quote Waar houdt u meer van? Van moeder of van geld?

Joost Prinsen