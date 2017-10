Michiel en Vanesse kleden zich jaar lang in trouwkleding

Vanesse (36) en Michiel (35) uit het Zuid-Hollandse Boskoop trouwde een kleine maand geleden. Sinds die dag lopen zij nog dagelijks in trouwjurk en pak. ,,We wilden alsnog graag een foto van het aansnijden van de taart. Eenmaal thuis vroeg ik aan mijn moeder of ze die foto wilde maken, maar daarvoor moesten we natuurlijk wel onze trouwkleding aan.’’ De dag daarna wilden ze nog een huwelijksfoto op het strand. En zo ontstond het idee voor hun instagram-account 365days_marriage. Michiel en Vanesse gaan proberen een jaar lang foto's te plaatsen van zichzelf in trouwkleding.