Merlotmoe? Pak eens een Oostblokwijn

Neem een wijngaard in je hoofd. Eindeloos glooiende heuvels, een spijkerbed aan druivenranken, boerderijtje in de volle zon. Dat werk. Bedenk nu eens in welk land je denkt te zijn beland. Nou? We hoeven geen Victor Mids, de Nederlandse illusionist bekend van onder meer Mindf*ck, te heten om te raden dat het waarschijnlijk niet om Montenegro of Macedonië gaat.

Nietszeggende wijnen

Voor de gemiddelde wijndrinker staat het oosten van Europa nog altijd synoniem aan exotische bocht in bulkpartijen. Een imagoprobleem uit Sovjettijden, weet Bernard Nauta. ,,Het oosten van Europa heeft een uitstekend klimaat, terroir en een wijncultuur die terugvoert tot de Romeinse tijd. Onder het communisme moesten de wijnboeren hun opbrengst echter gedwongen afgeven aan coöperaties, waarna alles gemengd werd tot nietszeggende wijnen. Het ging om kwantiteit."

Ons panel

Bernard Nauta (45), speurt voor anderewijn.nl voortdurend naar bijzondere wijnen

Rien van der Meulen (50), als wijndocent en oud-sommelier een vat vol wijnkennis

Richard van Leest (51), vinoloog en wijnhandelaar bij anderewijn.nl

Collega Rien van der Meulen: ,,Ja, die Russen waren wel dorstig."

Lege kelders

Nauta: ,,Na de val van het IJzeren Gordijn is het gelukkig weer om kwaliteit gaan draaien. Je stuit overal op reusachtige, maar bijna volledig lege kelders. Waar er vroeger 21 miljoen flessen van matige kwaliteit geproduceerd moesten worden, gaat men nu liever voor een half miljoen goede wijnen."



De nieuwe ouwe wijnwereld noemt Nauta het voormalige Sovjetgebied. Hij kan het weten. In een -vorig leven als consultant woonde hij in Slowakije en Bulgarije, waar hij kennismaakte met een karrenvracht voor hem compleet onbekende druivenrassen. Mtsvane. Hárslevelű. Fetească Regală. Zilavka. Weer terug in Nederland begon hij de webshop AndereWijn, met vooral een groot assortiment aan Oost-Europese wijnen.



De zaken gaan goed. Nederlanders kampen met symptomen van merlotmoeheid. Nauta: ,,Het is dezelfde ontwikkeling die je al jaren op de markt van speciaalbieren ziet. En waar valt er voor de avontuurlijke consument nou meer te ontdekken dan in dat deel van Europa dat jaren afgesloten is geweest door het IJzeren Gordijn? Je vindt er zo honderd autochtone druivenrassen met moeilijk uitspreekbare namen waar hier niemand van heeft gehoord."

Zwoel en rijp

We serveren de drie panelleden zes willekeurige rode wijnen uit Oost-Europa, opgeduikeld in slijterij en supermarkt. De testwaar wordt blind geproefd. Waarbij het panel al sniffend, slurpend, spoelend en spugend soms akelig nauwkeurig de geografische oorsprong weet te ontrafelen.

Nauta: ,,Dit zou een Hongaar kunnen zijn."

Richard van Leest: ,,Ik zit te denken aan een Slowaak."

Van der Meulen: ,,Macedonisch? Nee, dat proeft zwoeler, rijper, minder zuren."

Nauta, grijnzend: ,,Doet Vaticaanstad ook mee?"



De wijnboeren die teruggrijpen naar bekende druiven blijken het minst interessant. De oostblokmerlot uit Roemenië wordt zo het slechtst beoordeeld: een karakterloos wegspoelertje, heeft te weinig om het lijf. De Bulgaarse en Hongaarse balkanblends tussen merlot en respectievelijk pamid en cabernet franc beloven al meer beterschap. Al staan de hoge doses tannine garant voor langdurig paarse tanden. ,,Tja, het is ook weer niet zo dat ze in Oost-Europa allemaal de kunst verstaan", erkent Nauta. ,,Maar dat geldt voor de Fransen even goed."

Inheems

De inheemse druiven doen het beter. De wijn van de Slowaakse Alibernet scoort een ruime voldoende: een tikkie kruidig, een vleugje laurier en een verdwaalde kers. De Kroatische PlavaKlik hier voor video’s met handige keukentips, snelle trucs en makkelijke recepten.c Mali toont zich van een meer klassieke kant: pittig, robuust, maar nog steeds prima doordrinkbaar. De hoogste podiumtrede is voor de Macedonische Vranec. De wijn zit goed in de geuren - vol rood fruit en zelfs koffietonen -, het zuurtje behaagt en de afdronk is ietwat wrang maar niet onplezierig. Kwaliteitswijn uit Macedonië dus. ,,Waarom niet?" zegt Van der Meulen. ,,Wijn uit Oostenrijk kende tien jaar geleden ook niemand."

De uitslag

1. Pivka Vranec (Macedonië)

Beoordeling: 8

€5,55 - Fris en fruitig, met een aangenaam zuurtje en een rijk boeket. Ietwat veel tannine in de afdronk, maar zonder dat het tegenstaat. Verkrijgbaar bij Wijnkoperij Alex Storms.

2. Svirce Mediterano Plavac (Kroatië)

Beoordeling: 7,5

€9,95 - Een klassieke wijn. Aromatisch in de neus: kersen, droppig en behoorlijk kruidig. Robuust in de mond, maar lekker doordrinkbaar. Verkrijgbaar bij Wijnkoperij Alex Storms.

3. Matysak Prediction Alibernet (Slowakije)

Beoordeling: 7

€7,75 - Een karaktervolle wijn. Stevig in het zuur, een beetje kruidig en ietwat droog in de afdronk. Lekker bij vettig eten. Verkrijgbaar bij Wijnkoperij Alex Storms.

4. Szekszardi Meridian Barrique Merlot & Cabernet Franc (Hongarije)

Beoordeling: 6,5

€4,99 - Rijpe tonen van gestoofde vijgen en een echo van thee en stro. Wel opvallend veel tannine. Verkrijgbaar bij Lidl.

5. Domaine Boyar Pamid & Merlot (Bulgarije)

Beoordeling: 6

€3,75 - Jonge, maar te vlakke wijn. Stroef in de mond. Commerciële mispeer. Verkrijgbaar bij Wijnkoperij Alex Storms.

6. Calusari Merlot (Roemenië)

Beoordeling: 5

Vanaf €4,99 - Een lichtzoet instapwijntje: niet per se slecht, maar veel te weinig om het lijf. Jammerlijk merlotmisbruik. Verkrijgbaar bij o.a. voordeelwijnen.nl en besteljewijn.nl