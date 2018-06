Meerdere kinderen op één kamer: prima idee!

Reizen Baskenland op de bonnefooi

4 juni Wordt het deze zomer een kampeervakantie in Frankrijk of toch doorrijden naar Spanje? Zet de tent eens op in Baskenland, er precies tussenin. De streek is beroemd om zijn eigenwijze cultuur, eeuwenoude tradities en fabelachtige keuken. En op de grote campings is altijd plek.