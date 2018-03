'Iedere Boekenweek gaf ik Ma een boek cadeau'

Ik was die zoon die het zei met boeken, weet u nog? Er zal best een Boekenweek voorbij zijn gegaan dat ik ma geen boek cadeau gaf - te druk - maar dan haalde ik het de week erna in. Elk boek heb ik laten inpakken voor haar, dan had ze er extra plezier van.



Afgelopen week had ik al ma’s boeken stuk voor stuk in handen. Dik drie jaar geleden is het alweer dat ma verhuisde. Noodgedwongen nam ze oktober 2014 haar intrek in het Verpleeghuis. Ma’s spullen onder elkaar verdelen was niet zo ingewikkeld, maar haar eigendommen wegdoen (naar de veiling, naar de vrijmarkt op Koningsdag) en vooral weggooien (in vuilniszakken), dat was wel moeilijk. We ontkwamen er niet aan. Ieder modern mens omgeeft zich met te veel materie, zelfs je lieve moedertje.