Huidhonger: 'Mijn lichaam snakte naar een aanraking'

Openhartig over seksMag je lust voelen als je nog rouwt om de dood van je man? In het boek RouwLust praten jonge weduwen openhartig over huidhonger en hun seksuele verlangens.

Het duurde drie jaar voordat Sandra van Kolfschoten het zichzelf weer toestond om te verlangen naar een man. In de zomer van 2012 was ze plotseling weduwe geworden. ,,Ik was bezig met mezelf, mijn kind en mijn bedrijf. Ik voelde geen lust meer. Mijn lichaam stond uit.''



Haar man overleed, 35 jaar oud, vermoedelijk door een acute hartstilstand. Sandra bleef achter met hun 5-jarige dochter. ,,Ik was als moeder nooit met een andere man geweest. Ik vond het lastig me daarvoor open te stellen. Ik voelde me schuldig, want eigenlijk wist ik me nog verbonden met mijn man.''

Worsteling

Het is een worsteling van veel vrouwen, die relatief jong en vrij plotseling weduwe zijn geworden. Vorig jaar, op een congres over huidhonger van Stichting De Jonge Weduwe, deelden ruim honderd vrouwen openhartig verhalen over hun gemis en verlangen naar aanraking. In het boek RouwLust, dat morgen wordt gepresenteerd, zijn hun ervaringen gebundeld.

De dood is al een taboe-onderwerp, laat staat de behoefte aan liefde, seks en intimiteit na de dood van een geliefde. Initiatiefneemster Esther Cohen: ,,Dit gaat niet over platte seks, maar om het gemis en verlangen. Na de dood van je man ben je al alleen; het taboe op seksuele verlangens vergroot de eenzaamheid.''

Quote Ik was als moeder nooit met een andere man geweest en vond het lastig me daarvoor open te stellen Sandra van Kolfschoten Esther is inmiddels dertien jaar weduwe. Haar man overleed plotseling aan een hartspierziekte. Ze bleef met drie minderjarige dochters achter. ,,Je man is dood en je lijf laat dat weten. Mijn eerste taak was overleven. Ik moest een goede moeder zijn. Maar na drie maanden voelde ik de lust weer opkomen. Ik lag 's nachts in bed, keek naar boven en riep mijn man. Mijn lichaam schreeuwde om aanraking, in eerste instantie door hem."

Oerwens

In veel verhalen van weduwen komt een oerwens naar voren: begeren en begeerd worden. Maar vaak staat de zorg voor de kinderen de vervulling ervan in de weg. ,,Mijn kinderen wilden niet dat hun vader vervangen werd'', zegt Esther. ,,Daarom was ik terughoudend in mijn gevoelens van liefde en verlangen naar een ander. Ik voelde me geremd om daaraan te denken. Uit schaamte. Ik was moeder, maar mocht geen vrouw meer zijn. Dat vond ik verschrikkelijk. Ik ben daar eenzaam in geweest.''

Waar mannen gemiddeld acht maanden na de dood van hun partner al een nieuwe relatie hebben, boksen vrouwen vaak op tegen vooroordelen, zowel in de maatschappij als bij zichzelf. Sandra: ,,Mannen gaan daar makkelijker mee om. Vrouwen hebben meer last van normen en taboes. Een moeder wil niet als een sloerie worden gezien. Schuld en schaamte zitten vooral bij jezelf. Mag je lust voelen als er ook dood is? Net zoals je hoofd en hart moeten herstellen van al het gemis en verdriet, moet je lijf dat ook.''

Tinder

Quote Mannen van mijn eigen leeftijd praten toch vaak zwaar over de dood. Tindervriendjes waren licht en luchtig Sandra van Kolfschoten Seksualiteit verbindt juist de dood en het leven met elkaar, zeggen de weduwen. Weer zin in seks hebben is eigenlijk weer zin in het leven hebben. Het is een overlevingsdrift, waarbij dankbaarheid eerder op zijn plaats is dan schaamte.



Sandra: ,,Er stroomt nieuwe energie door je lijf. Vaak wordt gezegd: een jonge vrouw zal sneller weer die behoefte voelen. Of: ach, je bent nog jong, je vindt wel een andere man. Dat hoeft niet zo te zijn. De een is erg met lust bezig en de ander niet.''



Toen het vuur weer was aangewakkerd, zocht Sandra haar heil op datingapp Tinder. Ze had contact met leuke, vaak jongere mannen. ,,Mannen van mijn eigen leeftijd praten toch vaak zwaar over de dood. Mijn Tindervriendjes waren licht en luchtig. Dat was precies wat ik nodig had. De eerste keer dat ik weer met iemand zoende, voelde ik me niet schuldig. Ik wilde ook niet dat ik de eerste man die mij weer zou aanraken zou verwarren met liefde.''

Kwetsbaar

In RouwLust stellen de weduwen zich kwetsbaar op. De vrouwen zijn verschillend, evenals hun verhalen en behoeftes.