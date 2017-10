Hoe Hollandse Henk Rivièra Maison wereldwijd op de kaart zette

InterieurspecialSommigen noemen zijn stijl tuttig en ‘over the top’. Zelf zegt Rivièra Maisonbaas Henk Teunissen (61) dat hij vooral een ‘way of life’ aan de man brengt. Tot in Oost-Azië is zijn merk een hit.

Interieurspecial

Zaterdag ontvingen krantenabonnees een interieurspecial bij de krant. Voor online maken wij voor onze lezers een selectie van deze artikelen. Denk aan interieurtips van woonbloggers en dit interview. Daarnaast geven we je verspreid over het weekend de mogelijkheid binnen te kijken bij Bekende Nederlanders. En wil je zelf aan de slag? Onderaan dit interview kun je kans maken op 1.000 euro aan wooncheques van Piet Klerkx. HOME. Cucina. Jarenlang waren deze wellicht over -bodige aanduidingen op voorwerpen niet weg te denken uit Nederlandse woonkamers. Maar volgens Rivièra Maisonbaas Henk Teunissen is de tekst hype – uitgezonderd op serviezen – wel zo’n beetje over nu.



In plaats daarvan dit najaar: iets strakkere interieurs met een retro-uitstraling. Rvs in combinatie met eikenhout, de introductie van zachte kleuren zoals oranje. En: rotan. Verwerkt in onder meer stoelen, tafels en in een lamp in de vorm van een luchtballon, een van de nieuwe bestsellers van de woongigant. Een ander decoratie succes: een aluminium fietsje met een houten zadeltje, opvolgers van de ultieme verkooptopper, de driedelige, stapelbare glazen pot.

Bestsellers

Teunissen: ,,Bovenin kun je snoepjes doen, in het midden koek en onderin nog iets anders. Tienduizenden hebben we ervan verkocht. Grote ketens als HEMA, Blokker en Action hebben nu ook zoiets in het assortiment. Tja, zo werkt het nu eenmaal met een grote hit. Ook in Zuid-Korea staat hij in honderden keukens.

Toen ik in Seoul bij de opening van de winkel aan een vrouw vroeg waarom zij juist die pot kocht, bleek ze geen Engels te spreken. Jammer. Het blijft nu gissen.’’

Henk Teunissen toverde Rivièra Bloemsierkunst aan de Amsterdamse Overtoom– de winkel van zijn ouders – de afgelopen decennia om in het internationale interieurmerk Rivièra Maison. Er zijn nu meer dan honderd verkooppunten in Nederland, wereldwijd zeshonderd, met zaken in onder meer Noorwegen, Duitsland, Qatar en Zuid-Korea. Partners in die laatste twee landen waren zo enthousiast dat ze het Hollandse concept importeerden.

Believe it or not, this is the waiting area at hairdressers @hairforcehairstyling 💇 Designed by Rivièra Maison. Een foto die is geplaatst door Rivièra Maison (@rivieramaison) op 26 Jul 2017 om 5:00 PDT

Over de grens

Volledig scherm © Marco Okhuizen Over de wereldwijde aantrekkingskracht van zijn landelijke stijl: ,,Ik weet dat een bekende Zuid-Koreaanse soapacteur zijn huis vol heeft staan met onze spullen. Een bijzondere gedachte. Net zoals de wetenschap dat er honderd zelfstandige Rivièra Maison-Facebookfanclubs bestaan, de grootste heeft zelfs 66.000 leden. Daar hebben wij als bedrijf geen enkele bemoeienis mee. Ik kan het fenomeen niet precies verklaren, alleen bedenken dat iedereen op zoek is naar gezelligheid.



,,Mensen zeggen weleens: jij bent toch van die meubelwinkel? Maar ik vind: ik verkoop eerder gevoel en sfeer dan stoelen en banken. Je wilt het gezellig maken om met anderen samen te genieten. Vrienden, familie, buren, je kat of je hond. Daar draait het om, daar krijg je een goed humeur van. Een knappend haardvuur, eten aan lange tafels, een goed glas wijn. Ik word daar blij van. Net als van warmte creëren met kussens, windlichten en mooie accessoires. Vinden anderen dat mutserig, so be it. Rivièra Maison is op aarde om het gezellig te maken. Bovendien, wat is er mis met gezellig of kneuterig?

Quote Rivièra Maison is op aarde om het gezellig te maken Henk Teunissen

Perzische tapijten

Henk Teunissen doet bijna overal inspiratie op voor nieuwe collecties. Soms zegt zijn omgeving dat hij meer op Pinterest moet kijken. Maar hij is nog old school: ,,Ik zit één keer in de vier, zes weken een halfuurtje op Pinterest, dat vind ik genoeg. Liever zoek ik in ‘het echt’ naar bijzondere dingen. Dat kan in een restaurant in de Pijp zijn, een bar in Sjanghai of een hotel in New York. Daar zag ik in het hippe Beekman Hotel dat de receptiebalie was gestoffeerd met oude Perzische tapijten. Dat fotografeer ik dan en deel dat met mijn designteam. Net als het plan ‘iets doen met de kleur geel’. Ik zag op het strand in Spanje een vrouw in gele bikini en die kleur maakte mij zo vrolijk. Een paar jaar terug destilleerden we de Havana Chair uit beelden van The Godfather; de scène waarin Al Pacino op een dak zit, ergens in Cuba. De sfeer in die stad, met oude auto’s, sigarenmakerijen en prachtige huizen, sprak me enorm aan.’’

Isn't this salon gorgeous? 😍 Designed by Rivièra Maison. Een foto die is geplaatst door Rivièra Maison (@rivieramaison) op 18 Jul 2017 om 5:03 PDT

BN'ers

Ook Jan Smit is fan Samen met het designteam buigt Teunissen zich elke week over de verzamelde ideeën. Soms gebeurt er niets mee, andere plannen worden wel uitgewerkt. Teunissen: ,,Per jaar ben ik wel tien weken op reis: naar India, China, Polen of Indonesië, waar we de producten laten maken. Tafels, kasten, stoelen, accessoires. Ik ga met een designer ter plekke kijken of eruit gekomen is wat we voor -af hadden bedacht.’’

Over de smaakbeleving van de Nederlander anno 2017 is hij zeer te spreken. ,,Mijn ouders hadden dertig jaar lang hetzelfde bankstel. Je kocht pas een nieuw als het oude kapot was. Soms kocht mijn moeder een nieuwe vaas en met Kerstmis werd het gezellig gemaakt. Nu zie je dat iedereen veel vaker bezig is met het mooi maken van zijn interieur.

Gezelligheid en gevoel

Dat komt waarschijnlijk door de huidige woningmarkt en de aantrekkende economie, maar ook door de invloed van woon- en kookprogramma’s op televisie.’’ Mensen geven geld uit om er iets gezelligs van te maken.

Het merk heeft veel BN’ers onder zijn fans. ,,We hebben het huis van Johnny de Mol gedaan, dat van Tooske en Bastiaan Ragas, Ruud Gullits appartement op Ibiza twee keer en ook Jan Smit is fan.’’ Hij ziet de toekomst vol vertrouwen tegemoet. ,,Ik zie niet zo veel concurrenten. Ja, misschien Sissy Boy of Rituals, Scotch & Soda. Net als wij verkopen zij lifestyle, een gevoel. En steeds meer Nederlanders vinden dat belangrijk.’

Verkooptoppers

Minifiets - Een aluminium frame met een houten zadeltje.

Volledig scherm © ADN Beeld

Potjes los - ,,Bovenin snoep, in het midden koek, onder iets anders.’’

Volledig scherm © ADN Beeld

Ballonlamp - De rotan lamp is een van de nieuwe bestsellers.

Volledig scherm © ADN Beeld