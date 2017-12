Hilarische bruidsfoto wint prestigieuze prijs

Van Beveren maakte de foto in Vledder, september dit jaar. Tijdens een serie staatsieportretten zag ze in haar ooghoeken dat het zoontje van het bruidspaar een plas moest doen. ,,Twee stappen opzij en de foto was gemaakt. Niemand had het in de gaten'', zegt ze. ,,Je weet meteen dat zo'n foto goud waard is. Dit is niet het geijkte plaatje.'' Het bruidspaar, Roy en Koby van Dongen, kon de foto wel waarderen, bleek later. ,,Ze vonden die fantastisch. Precies onze familie, zeiden ze.''

Die is tof

Van Beveren stuurde de foto naar de Masters of Dutch Wedding Photography waarbij topfotografen uit binnen- en buitenland bruidsfoto's beoordelen en bekronen. Drie keer deed Van Beveren, sinds 2013 actief als bruidsfotograaf, een gooi naar de prijs. ,,Op een gegeven moment weet je wat het goed doet. Een bruidsreportage bestaat vooral uit mooie foto's die alleen waardevol zijn voor het bruidspaar. Maar bij deze ene foto wist ik meteen: die is tof. Die zou het goed kunnen doen.''



Dat de foto daadwerkelijk een prijs oplevert, ziet Van Beveren vooral erkenning voor haar werk. Het sterkt de fotografe in waar ze mee bezig is. ,,Mijn eerste doel is de dag waardevol vastleggen voor het bruidspaar. Maar ik wil zelf ook groeien in wat ik doe.'' Op een journalistieke manier kijken, bijvoorbeeld. ,,Bruidsparen vragen steeds vaker hun trouwdag volledig in beeld te brengen, van aankleding in de ochtend tot openingsdans in de avond.''

