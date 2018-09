Het is de hoogste tijd om niks te doen

Mooie metafoor voor het leven van normale niet-topsportende zielen als wij. Want inderdaad: ook bij ons gebeurt vaak het meest als we lanterfanten. De beste ideeën verzin je onder de douche of in de hangmat. Kinderen maken de mooiste dingen als ze zich vervelen. En over veel Nobelprijswinnaars gaat het verhaal dat ze hun grootste inzichten kregen terwijl ze onkruid stonden te wieden of het gras maaiden.



Ondertussen beweegt de maatschappij zich precies de tegenovergestelde richting op. Internet en smartphones zorgen dat elke minuut zich steeds dwingender vult. Jonge kinderen worden van clubje naar clubje rondgereden en leren af zichzelf te vermaken. Wandelaars op de stoepen van New York en Singapore blijken de afgelopen 20 jaar bijna 30 procent sneller te zijn gaan lopen. Je hoeft alleen maar het lijntje door te trekken om te zien waar dit uiteindelijk toe leidt: een totaal overspannen samenleving, die zichzelf in alle haast van binnenuit opblaast en ons daar allemaal in meeneemt.



Terwijl tijd misschien wel het kostbaarste bezit is wat we hebben. Want tijd veroorzaakt reflectie en reflectie veroorzaakt verbetering. Tijd veroorzaakt ontspanning en ontspanning veroorzaakt verbinding. Tijd veroorzaakt creativiteit en creativiteit veroorzaakt geluk. We zouden met elkaar onze tijd moeten legen, in plaats van vullen.