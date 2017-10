Het is bewezen! Die puppyogen zijn echt voor jou bedoeld

Nieuwe fototrend: mannen tonen hun obsessie met frisgroene kamerplanten

19 oktober Op sociale media zoals Instagram en Facebook is sprake van een nieuwe hype die inhoudt dat mannen foto's van zichzelf posten in combinatie met planten. De kiekjes van al dan niet gespierde hunks tussen fris groen worden massaal gepost en gedeeld met de toepasselijke hashtag #boyswithplants inclusief namen van afgebeelde (kamer)planten- of bomensoorten. Een paar voorbeelden van frisse kerels in een natuurlijke, zuurstofproducerende omgeving.