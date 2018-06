Getest: met deze contactgrills maak je de lekkerste tosti's

Zoek online naar contactgrills en je vindt meer dan 200 grills van zo’n 70 merken. De prijzen lopen sterk uiteen, van twee tientjes tot honderden euro’s. BesteProduct.nl test en beoordeelt contactgrills op kwaliteit, instelmogelijkheden, het schoonmaken en de prijs. Voor dik onder de 100 euro haal je al een prima exemplaar in huis. Wil je hem ook ‘gezellig’ inzetten, kies dan voor een model dat volledig open te klappen is. Zo tover je hem om in een tafelgrill.



Vooral bij het maken van tosti’s valt deze keukenhulp positief op. Vrijwel alle geteste contactgrills weten een tosti beter te bereiden dan een tosti-ijzer. Het resultaat oogt en smaakt nog beter ook. Bovendien is het handig dat je broodje zonder proppen of bijsnijden onder de platen past. Als je onder deze grill dan ook nog eens je hamburger, biefstukje en groenten klaarmaakt, kun je je afvragen of je tosti-ijzer nog wel bestaansrecht heeft.



Met deze drie aanraders zit je gebakken.

Tefal GC3060

Stevig, degelijk en goed

Tefal GC 3060

Prijs: 70 euro



De duurste van de drie aanraders, maar ondanks z’n 70 euro toch een koopje. Hij straalt met z’n stoere design en goede bouwkwaliteit degelijkheid uit. Te gebruiken als grill, mini-oven en open te klappen tot tafelgrill. Tosti’s worden een tikkeltje plat, maar smaken geweldig en diverse soorten vlees komen er goed vanaf. Heeft 2000 watt aan vermogen, een ruim grilloppervlak van 600 cm2 en is met drie temperatuurstanden eenvoudig in te stellen. De uitneembare platen kunnen zo de vaatwasser in.

Princess 112536

Vier apparaten in één

Princess 112536

Prijs: 66 euro



Met één aankoop haal je meteen vier apparaten in huis. Dat is nog eens multifunctioneel. Dankzij de verwisselbare platen tover je deze prinses van een grill ook om in een tosti-apparaat, wafelijzer of bakplaat. De resultaten zijn stuk voor stuk prima. Ook deze grill is volledig open te klappen waardoor je een extra groot grilloppervlak creëert. En met bakplaten van zo’n 670 cm2 heb je dan wel érg veel ruimte. De 112536 beschikt over 1500 watt vermogen en een zelf in te stellen temperatuur.

Tristar GR-2844

Smullen voor een prikkie