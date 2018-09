'Een gezin met vijf kinderen kost veel geld, ondanks alle toeslagen'

Annemarie: ,,Het was jammer voor de kinderen dat we deze zomer niet op vakantie konden.”



Vincent: ,,Een vakantiehuisje kunnen we ons niet permitteren en als we kamperen past niet alles in de auto. Bovendien zijn campings onbetaalbaar in de zomervakantie.”



Annemarie: ,,Ondanks alle toeslagen kost een gezin met vijf kinderen nog altijd veel geld. Gaan we naar McDonald’s dan zijn we zo 60 euro kwijt. De kinderen hebben we voor hun verjaardag een abonnement op een pretpark gegeven.”



Vincent: ,,Kleding geven we door.”



Annemarie: ,,En we krijgen veel. Mijn zus en broer hebben er ook allebei vijf.”



Vincent: ,,Schoenen krijgen ze wel nieuw.”



Annemarie: ,,Sportschoenen mogen 25 euro kosten, laarzen niet meer dan 40 euro.”



Vincent: ,,Die kopen we bij Scapino, Bristol of Schoenenreus. Voor mijzelf koop ik nooit iets. De kinderen gaan voor.”



Annemarie: ,,Ik moet er op mijn werk verzorgd uitzien. Mijn kantoorkleding trek ik thuis niet aan, dan komen er vlekken op met al die kinderhandjes. Zonde. Jurken voor op mijn werk kosten meestal rond de 90 euro.”



Vincent: ,,Annemarie doet nogal eens emotieaankopen.”



Annemarie: ,,Klopt. Dan gaat het om kleding of uiterlijke verzorging. Dan koop ik bijvoorbeeld mascara voor 15 euro.”