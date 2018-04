De witte sportsok is terug (en hipper dan ooit)!

Omdat de schoenen te lomp waren voor de – tot dan toe – populaire skinny jeans, kwamen er iets kortere en wijdere broeken op de markt die de enkel blootlegden. Een hit was geboren. ,,Hierdoor werd ook de sok belangrijker. Daar is Gucci verleden jaar op ingesprongen door een sportsok uit te brengen met een leeuw of draak aan de bovenkant. Slim, want niet iedereen kan Balenciaga’s van 670 euro betalen, maar die Guccikous van 90 euro is nog wel te doen. Die combineer je gewoon met een goedkopere sneaker of een badslipper.”



Overigens zou Van Schaik nooit zulke ‘hysterisch dure’ sportsokken kopen. Hij kocht gewoon een voorraadje bij de Zeeman. ,,Ik hou van mode, maar je moet je sokken wel gewoon in de was kunnen doen. Die van Gucci zou je bijna naar de stomerij brengen om ze goed te houden. Dát is ook het leuke aan de terugkeer van de sportsok: iedereen kan meedoen. Je hoeft niet het allerduurste merk te kopen om op een eenvoudige manier te laten zien dat je iets van mode afweet.”