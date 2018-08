'Bomen verlagen je hartslag en bloeddruk'

Rust. Behalve wat fluitende vogels hoor je alleen de bladeren ruisen. Bij elke stap die je zet, geeft de grond zachtjes mee. En haal je diep adem, dan ruik je de planten en de aarde. Boslucht: alles voelt schoner en frisser als je het inademt. Alsof er meer zuurstof in je lijf komt, je longen meer openstaan. Dat de natuur goed is voor je gezondheid, weten we allemaal. Maar wist je ook dat vooral bomen een positief effect hebben op stress? Voor Japanners genoeg reden om er een speciaal gezondheidsprogramma voor op te zetten.



Al in 1982 introduceerden ze in Japan het nationale gezondheidsprogramma shinrin-yoku. Dat betekent zoveel als ‘quality time met bomen’. Een beetje zoals prinses Irene, maar dan zonder de gesprekken. Forest bathing noemen de Japanners het, bosbaden in mooi nieuw-Nederlands. Het idee is simpel, gratis en fijn om te doen. Je gaat naar een bos, liefst een rustig en dichtbegroeid exemplaar en begint een wandeling. In alle stilte, met niets anders bezig dan je voeten op het mos en je zintuigen open voor alle geluiden, geuren en mooie dingen.

Quote Je stresshor­mo­nen en sombere gevoelens worden minder als je een tijdje in het bos verblijft David en Arjan

Hardlopen of een bootcamp doen telt natuurlijk niet mee, het gaat er juist om dat je de ervaring in alle rust beleeft. Over de voorgeschreven vijf kilometer in de speciale shinrin-yoku-zones dien je zo’n vier uur te doen. Langzaam en alert.



In Japan hebben ze goed onderzocht wat de effecten zijn van bosbaden. Het blijkt dat bomen (en dan vooral naaldbomen) phytonciden afgeven. Dat zijn stofjes die planten beschermen tegen insecten en bacteriën. Het leuke is dat ook het menselijk lichaam daarop reageert: ze lijken namelijk ons immuunsysteem te activeren. Als je in de buurt bent van bomen, verlaagt dat je hartslag en je bloeddruk. Ook je stresshormonen en sombere gevoelens worden minder als je een tijdje in het bos verblijft.

Quote Je hebt dit weekend reden genoeg om je onder te dompelen in wat boslucht David en Arjan