Binnenkijken bij Tim Coronel en zijn Gaby

Tim Coronel zit als ondernemer en rallyrijder graag zelf achter het stuur. Dat was voor een groot deel ook het geval bij de inrichting van het vrijstaande huis dat Gaby en hij in 2009 casco kochten. De voor gestelde indeling van de architect ging aan de kant, want ze wisten zelf het best hoe ze het hebben wilden. ,,Het moest open en ruimtelijk zijn. Beneden wilden we een leefkeuken die met de tuin in verbinding staat.



Binnen en buiten moesten ongemerkt in elkaar overgaan. Boven hebben we een kamer opgeofferd, zodat we een grotere slaapkamer konden bouwen en een badkamer waar je goed de ruimte hebt.’’