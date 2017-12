Acht redenen om een e-reader aan te schaffen

Hartstikke leuk, die feestdagen, maar wat moeten we dít jaar nu weer geven? Twee keer per week geeft testvergelijkingssite besteproduct.nl koopadvies over cadeaus die goed getest zijn door hun testpanels. Vandaag aflevering 3: e-readers.

Er zijn romantici die vinden dat er niets gaat boven de geur en het gevoel van een echt papieren boek. Knisperende bladzijden, de geur van inkt en de omgeslagen hoekjes die nooit helemaal goed terug buigen. Toch is er veel te zeggen voor zo’n e-reader. Hoe handig is het dat er duizenden boeken op zo’n apparaat passen? Maar dan rijst de vraag: welke moet je hebben?

1. Kost wat, maar heeft alles in huis

Kobo Aura One: 229 euro

(Scherm: 7,8 inch)

Erg fijn lezen op zo’n groot 7,8 inch scherm. De e-reader kan ongeveer 6000 boeken opslaan, ligt comfortabel in de hand en beschikt over gebruiksvriendelijke software. Houd je van lezen in bad? Geen probleem, de Aura One is waterdicht. De bediening gaat vrijwel uitsluitend via het touchscreen. Op de aan-uitknop na, bevinden er zich geen fysieke knoppen op het apparaat.

2. Heeft ‘echte’ knoppen en een uitbreidbaar geheugen

PocketBook Touch Lux 3: 109 euro

(scherm: 6 inch)

Beschikt niet alleen over een touchscreen, maar ook over fysieke buttons. Knoppen die je dus ‘echt’ in kan drukken. Deze zijn ook nog eens naar wens in te stellen, handig! Heb je aan de 4GB (zo’n 3500 boeken) niet genoeg? Het geheugen is uit te breiden met een microSD-kaartje.

3. Kleine (maar nog steeds goede) broertje van de Aura One

Kobo Aura Edition 2: 118 euro

(Scherm: 6 inch)

Qua gebruiksgemak en bediening vergelijkbaar met z’n grote broer, de Aura One. Hij is wel 100 euro goedkoper. Wat lever je daar voor in? De Edition 2 heeft een kleiner (en iets minder mooi) scherm, is niet waterdicht en heeft geen 8GB, maar 4GB aan geheugen. E-reader met uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.

Waarom een e-reader?

Er zijn genoeg praktische argumenten om een e-reader aan te schaffen. Daarom: acht redenen op een rijtje.

1. Uren achter de pc op werk, in de trein naar huis op je smartphone en thuis voor de tv. Het scherm van een e-reader werkt op basis van digitale inkt, dat kijkt een stuk rustiger. Het is haast alsof je gewoon van papier leest.

2. Veel e-readers beschikken over een ingebouwd lampje. Wil je wederhelft alvast lekker slapen? Dan kan je felle leeslamp op het nachtkastje uit blijven.

3. Je neemt je boekencollectie overal mee naartoe. De meeste e-readers zijn dun, licht en passen makkelijk in je tas.

4. Kom je eenmaal in je Franse ski-hut tot de ontdekking dat je die spannende roman vergeten bent mee te nemen? Met een e-reader koop je 'm direct online.

5. Je kan meestal zelf de regelafstand en grootte van de letters bepalen. Handig voor iedereen en in het bijzonder voor mensen met dyslexie.

6. We blijven toch Hollanders; e-books zijn meestal goedkoper dan papieren boeken.

7. Verschillende e-readers zijn waterdicht. Zo is lezen in bad veilig en is een natte tafel of aanrecht niet meteen funest.