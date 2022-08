Pim Verhage is overleden, samen met z'n broer maakte hij snackbar groot: ‘Hij wond klanten om de vinger’

Martijn en Bart begonnen in een klein achterka­mer­tje, nu runnen de broers een miljoenen­be­drijf

In 2015 begonnen de broers Martijn en Bart de Ruiter Explect, de eerste digitale expediteur van Nederland. Ze begonnen op de Havendam in Oud-Beijerland in een klein achterkamertje, waarin net twee bureaus pasten. Ondertussen is Explect uitgegroeid tot een miljoenenbedrijf dat alle papieren rompslomp rondom het im- en exporteren van zeecontainers stukken gemakkelijker maakt.

7 augustus