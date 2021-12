Yvonnes (49) grote droom is om te jongleren: ‘Drie tennisballen gekocht, maar het wil gewoon niet lukken’

Komt voor elkaarOOSTERHOUT - Stel je voor: niemand weet dat je kan jongleren. Je gaat op visite, komt een kamer binnen en ziet een schaal vol appels. Je pakt je kans, gooit drie appels in de lucht en laat iedereen versteld staan van je kunsten. Het is de droom van Yvonne (49) uit Oosterhout. ,,Het lijkt me gewoon zo leuk om die verbazing te zien.”

De droom zit al een tijdje in haar hoofd. ,,Iedere keer dat ik iemand zag jongleren, dacht ik: ‘Wat is het toch leuk als je dat kan’. Toen zag ik een reclame op televisie waarin het internet heel traag was. Zo traag, dat degenen in de reclame Zweeds gingen leren, en: jongleren.”

Het triggerde Yvonne om haar langgekoesterde wens in vervulling te laten gaan. Ze kocht drie tennisballen, zocht instructiefilmpjes op YouTube, maar het was geen succes. ,,Het lukt me gewoon niet. De ballen komen overal en nergens terecht. Inmiddels kan ik er twee tegelijk hooghouden, maar zodra die derde erbij komt, gaat het mis.”

Ondanks dat de ballen alle kanten opgaan, is er in de woonkamer nog niets gesneuveld. ,,Je hebt van die speciale zakjes om mee te oefenen, misschien had ik dat moeten proberen. Maar ja, ik dacht dat het met tennisballen juist makkelijker zou gaan.”

Yvonne geeft haar droom nog niet op en zoekt iemand die het haar kan leren. Hij of zij zal misschien over het nodige geduld moeten beschikken, maar Yvonne is vastberaden. ,,Als ik het eenmaal kan, zou ik het voor iedereen stilhouden. Tot ik op visite ga en die schaal met appels zie.”

In het kader van het platform ‘Komt voor Elkaar’ willen we de droom van Yvonne in vervulling laten gaan. Yvonne wilde liever niet met haar achternaam en foto in de krant, maar haar gegevens zijn bij de redactie bekend. Kan jij haar helpen? Laat het weten door op onderstaande knop ‘Ik wil helpen’ te klikken en laat je gegevens achter.

