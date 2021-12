Wie komt kerstliederen zingen voor de bewoners van De Breedonk in Breda? ‘Ze hebben het verdiend’

Komt voor elkaarBREDA - Een heftige corona-uitbraak eerder dit jaar zorgde voor een moeilijke periode voor de bewoners van woon- en zorgcentrum De Breedonk in Breda. Het zou daarom geweldig zijn om tijdens de kerstdienst van dit jaar eens uit te pakken met een live-zanger of -zangeres, vindt medewerkster Rina Mureau. ,,Maar”, benadrukt ze. ,,Alles strikt volgens de geldende maatregelen.”

Op woensdagmiddag 22 december vindt de oecumenische kerstdienst bij de Breedonk plaats. Omdat de regels voorschrijven dat er, inclusief zanger(es), maar 29 personen tegelijk in de zaal aanwezig mogen zijn is de viering opgesplitst in twee delen. De eerste kerkdienst begint om 14.00 uur, de volgende om 15.15 uur.

,,Normaal gesproken pakten we met de kerstdienst altijd groots uit en regelden we dat er een koor kwam zingen”, vertelt Rina. ,,Maar dat gaat nu helaas niet.” Vorig jaar werd de muziek daarom afgespeeld via YouTube. ,,Dat was toch net ietsje minder. Een zanger of zangeres - op de nodige afstand - zou de dienst toch wel een extra dimensie geven.”

De herdertjes lagen bij nachte

Die zanger(es) wordt nog gezocht. In overleg wordt bepaald wat en hoeveel er gezongen gaat worden. ,,Dat zullen een paar kerstliedjes zijn. Eventueel zou daar ook een pop-achtig kerstliedje tussen kunnen zitten maar onze bewoners zijn natuurlijk al wat ouder. Ik heb in het verleden gemerkt dat zij toch meer houden van de wat traditionele liederen, zoals De herdertjes lagen bij nachte.” Lachend: ,,Dus in ieder geval geen Jan Smit.”

Na de dienst is er voor iedereen koffie en worstenbrood. ,,Dat doen we elk jaar en willen we graag behouden. Laten we hopen dat we ook nog een leuke zanger of zangeres vinden om de kerkdienst net zo mooi te laten worden als normaal. Dat hebben de bewoners wel verdiend.”

