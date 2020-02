Zo zit het echt met het diervriendelijke label op de kippensnacks van Mora

Mora claimt dat hun dieren in aanzienlijk betere omstandigheden hebben geleefd dan voorgeschreven staat in de wetgeving. Maar wat Mora volgens de Dierenbescherming doet, is normen vergelijken voor de verrijkte kooien, waar de leghennen legaal gehouden mogen worden, met de minimumnormen voor scharrelhuisvesting: hennen die in een stal gehouden worden. Alles waar Mora mee pronkt, is dus niet nieuw: het is de wet. Ze mogen hier niet van afwijken, want het is de standaard.



Volgens het Beter Leven-keurmerk is 1-ster de ondergrens, en Mora zit daar volgens de omschrijving van het keurmerk onder. Toch spreekt de snackproducent van een ‘aanzienlijke verbetering in dierenwelzijn’. Hier is de Dierenbescherming het op z’n zachtst gezegd ‘niet mee eens’.