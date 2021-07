Zo weet je dat je watermeloen rijp is

Koken & etenIn de zomer ligt de watermeloen in grote aantallen in de schappen. Een paar stukken watermeloen zorgen op warme dagen voor een gezonde portie zoete verfrissing, mits je een goede, rijpe watermeloen te pakken hebt. Maar hoe herken je of een watermeloen rijp is?

Enorm vervelend als je een hele watermeloen aansnijdt die nog niet rijp of vanbinnen juist helemaal drabbig blijkt te zijn. Maar hoe kom je daar achter? Verhalen over hoe je een rijpe watermeloen zou kunnen herkennen, zijn er genoeg: van letten op de vorm tot goed kijken naar het streeppatroon. Het komt allemaal voorbij.

Een voor de hand liggende manier om te checken of een watermeloen rijp is, is door te kijken naar de schil, weet Hoshyar Barani, al meer dan 20 jaar werkzaam bij groente- en fruitzaak Joop Sjouwerman in Hilversum. De schil moet er fris en niet al te glanzend uitzien. Een watermeloen met grote deuken of bruine vlekken erop kun je beter links laten liggen. Ook het gewicht van de watermeloen speelt een rol. Rijpere watermeloenen zijn in verhouding zwaarder dan niet rijpe of overrijpe exemplaren. Groter is dus niet altijd beter. Je kunt beter voor een kleinere watermeloen gaan die wat zwaarder weegt dan voor een grote watermeloen die relatief licht is, aldus Barani. In de groentewinkel in Hilversum keurt hij watermeloenen op rijpheid voordat ze in stukken worden gesneden voor de verkoop per voorgesneden stuk.

Herken het juiste oogstmoment

Watermeloenen rijpen aan de steel, op het moment dat de vruchtgroente geteeld wordt, dient het dus al goed te zitten met de rijpheid. ,,Watermeloen rijpt na de oogst niet meer door. Als het goed is hebben alle meloenen in de winkel dus hetzelfde rijpheidsstadium”, vertelt Pauline van den Brandhof, woordvoerder bij Albert Heijn. ,,Een goede indicator voor de rijpheid van een watermeloen is een geel-, goudkleurige ligplek. De meloen ligt tijdens het groeien en rijpen namelijk op de grond. De gehele meloen kleurt groen door de zon behalve het stuk dat in contact is met de grond. Een ligplek begint wit en wordt geel/goud naarmate hij verder doorrijpt aan de plant. Hoe groter het verschil tussen de kleur van de schil en de kleur van de ligplek, hoe rijper de vrucht normaal gesproken is”, legt Van den Brandhof uit.

Erop kloppen, heeft dat zin? Volgens sommigen is het een fabeltje en het is niet wetenschappelijk onderbouwd. Maar door op een meloen te kloppen zou je kunnen horen of deze rijp is. Barani zweert erbij en past deze techniek al jarenlang met een hoog slagingspercentage toe. Hiervoor dien je de meloen wel even op te tillen, tipt de ervaringsdeskundige. Dus geen tikje tegen een meloen die in de schappen ligt, maar echt even kloppen tegen de zijkant. ,,Als een meloen te massief of dof klinkt, is dat geen goed teken. Dan kan hij vanbinnen nog wit zijn of al te zacht. Een hol geluid betekent dat er genoeg vocht in het vruchtvlees aanwezig is. Dit wil echter niet altijd zeggen dat de watermeloen ook zoet is. Het gaat puur op de rijpheid en niet alle rijpe watermeloenen zijn even zoet.” De strepen of de vorm van de meloen zijn volgens Barani niet belangrijk en geven geen indicatie over de rijpheid.

Met watermeloen kun je ook een lekkere salade maken:

