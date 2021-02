Zo veroverde Femke (38) de harten van Amerikanen met haar stroopwafels

Ze heeft het al tientallen keren verteld, maar is nog even enthousiast als bij de eerste keer. Hoe zij als Rotterdamse schooljuf haar hart verloor aan Curaçao tijdens een van haar vele reizen. Ze gaat er drie maanden lesgeven op een basisschool, keert terug in Rotterdam en kiest drie jaar later voor een baan als leerkracht op Aruba.