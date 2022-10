Zo sla je beleefd eten af dat je niet lust: ‘Altijd tactisch vertellen’

Stel: je gaat in een restaurant voor het verrassingsmenu dat tegenvalt of je krijgt bij vrienden iets voorgeschoteld wat je écht niet lekker vindt. Je kunt er dan voor kiezen het alsnog op te eten, maar soms krijg je het echt niet door je keel. Hoe sla je dat eten op een nette manier af?

Je kunt allereerst voorkomen dat je in deze situatie terechtkomt, maar dat ligt ook voor een deel aan de gastheer, zegt etiquette-expert Anne-Marie van Leggelo, eigenaar van Het Etiquette Bureau. ,,Belangrijk is dat wanneer je wordt uitgenodigd je van tevoren aangeeft dat je iets niet mag eten of iets echt niet lust, maar ook degene die jou uitnodigt zou moeten vragen of er dingen zijn die je niet eet. In een restaurant kun je dat ook gerust aangeven.”

Als je wel iets voorgeschoteld krijgt wat je niet lekker vindt, benadrukt Van Leggelo met klem dat je ervoor moet waken je afgunst voor het eten per ongeluk non-verbaal te uiten. ,,Kijk niet vies of haal je neus niet op. Er is altijd iemand die z’n best heeft gedaan voor de maaltijd.”

Zintuigen spelen een rol in wat je lekker vind

Het is belangrijk om te begrijpen hoe het komt dat we bepaalde dingen niet lusten. Het zal je verbazen hoe weinig invloed het smaakvermogen daar daadwerkelijk op heeft. ,,Al je zintuigen spelen een rol als het gaat om wat je lekker vindt en wat niet”, vertelt smaakonderzoeker Wim Vaessen, oprichter van het smaakinstituut Essensor.

Hierbij werken al je zintuigen samen. ,,Een gerecht dat er mooi uitziet wordt vaak beter gewaardeerd, maar ook de structuur speelt een rol”, stelt Vaessen. ,,Zelfs het geluid is belangrijk. Als je chips eet en je hoort geen krakend geluid, denk je al snel dat het oudbakken en dus niet meer vers is. Maar voor het grootste deel bepaalt geur of je iets lekker vindt of niet.”

Persoonlijke ervaringen

Naast je zintuigen spelen persoonlijke ervaringen met het eten ook een grote rol, aldus Vaessen. ,,Smaken die je kent, vind je vaak lekkerder dan smaken die je niet kent. Maar ook eten dat je vroeger vaak hebt gegeten, ervaar je sneller als lekker, net als wat je ooit op een leuke reis of in fijn gezelschap hebt gegeten. Wat je lekker vindt heeft voor een heel beperkt percentage te maken met het product zelf.”

Dus, zo stelt de smaakexpert, je smaak wordt constant door van alles beïnvloed. ,,Je zintuigen staan in dienst van je ervaringen en de omstandigheden. Als je vaak genoeg wordt gestimuleerd om iets te eten, kun je het vanzelf lekker vinden, maar je kunt er ook een afkeer voor creëren, omdat je elke keer baalt dat je iets moet eten. Je zou smaak ‘trainbaar’ kunnen noemen. Maar dat kan beide kanten op gaan.”

Geef ook complimentjes

Nu je weet waarom je iets niet lust, is het tijd om dat kenbaar te maken aan je omgeving. Etiquette-expert Van Leggelo vertelt dat er meerdere manieren zijn om met de situatie om te gaan. ,,Allereerst, je bent nooit verplicht uit te leggen waarom je iets niet wilt of kunt eten. In een formele setting zal daar ook niet naar gevraagd worden, maar in een informele setting - zoals bij familie of vrienden thuis - kan het wel voorkomen. Er is dan een tactische manier om te vertellen dat je iets niet lust.”

Het is volgens Van Leggelo belangrijk dat je, naast de afwijzing van het eten, ook een compliment geeft aan de kok. Zo kun je zeggen ‘ik vond het eten echt heel lekker, maar ik hou niet zo van spruitjes’ of ‘het zal vast heerlijk zijn, maar de tuinbonen laat ik toch even staan’.

,,Aan de andere kant is het ook zo dat - mocht je een moeilijke eter zijn - je niet kunt verwachten dat iedereen altijd rekening met je houdt. Restaurants kunnen bijvoorbeeld niet altijd hun hele gerecht voor je aanpassen”, vindt Van Leggelo. ,,Probeer in ieder geval altijd open te staan voor iets wat je niet kent. Sommige gerechten moet je eenmaal leren eten om ze te kunnen waarderen. Veel mensen lusten in eerste instantie bijvoorbeeld geen oesters of wijn.”

Tips om het tóch te eten

Sommige mensen vinden het moeilijk om eerlijk te vertellen dat ze iets niet lekker vinden. Dan heeft Van Leggelo een aantal tips om het niet te hoeven zeggen. ,,Je kunt proberen eerst veel te ademen voor je een hap neemt, dan proef je minder goed. Als je je neus dicht kunt houden zonder handen, kun je dat ook proberen.”

Daarnaast is het mogelijk om smaken te combineren. ,,Stel: er liggen tuinboontjes op je bord die je niet lekker vindt, maar er ligt ook appelmoes, die je wel lekker vindt. Dan kun je beide dingen tegelijk eten. Dan verandert de smaak. Of spoel het weg met een drankje. Het is niet netjes om te vragen om sauzen als mayonaise en ketchup, of om zelf peper en zout toe te voegen aan het recept. Maar als het er staat, maak er gebruik van.”

Tot slot heeft Van Leggelo nog twee tips waar je net wat listiger voor moet zijn. ,,Als je van alles wat laat liggen - en niet alleen de spruitjes die je niet lekker vindt - kun je zeggen dat je het eten lekker vond, maar voldoende hebt gegeten. Je zou zelfs nog, als de gastheer niet oplet, hetgeen wat je niet lekker vindt op een ander bord kunnen schuiven van iemand die het wel lust. Dat heb ik stiekem weleens gedaan.”

