Zo ruikt je huis weer fris na een avondje gourmetten

Koken & eten Met een alcoholme­ter in de tas uit eten: na een gangetje of vijf eerst even blazen

24 december In tal van restaurants duikt het op: het bobarrangement, of - andere namen, hetzelfde idee - een kleineglazen- of slokjesarrangement. Maar mag je dan nog rijden? Journalist Theo van de Zande van Eindhovens Dagblad de proef op de som.