Zo maak je stoofpeertjes in vijf eenvoudige stappen

Bierjene­ver uit Delft moet de wereld gaan veroveren, maar sla 'm niet in één keer achterover

In 2016 waagde brouwerij De Koperen Kat zich al aan jeneverbier, vijf jaar later is het tijd voor de omgekeerde variant. In het brouwhuis aan de Delftse Schieweg is sinds deze week bierjenever verkrijgbaar. Een wereldprimeur, aldus de brouwerij.

14 december