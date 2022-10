Koken & EtenJuist in het najaar hebben we zin in stoofpeertjes. Ze passen goed bij harde wind, snerpende regen en gevoelstemperaturen onder de 10 graden. Zo maak je ze volgens de experts het lekkerst.

Om één misverstand even uit de weg te ruimen: echt Nederlands zijn ze niet, die stoofpeertjes. Ook al laten we ons er graag op voorstaan. ,,Overal waar je peren hebt, kookt men ermee", zegt culinair historica Lizet Kruyff. ,,In de middeleeuwen was het ook heel gewoon om zoet met hartig te combineren. De combinatie van vlees en fruit is al langer populair. Neem kweeperen die je in veel hartige Marokkaanse gerechten terugziet. Vaak eet je die met lam of kip.”

Sterker nog: handperen zo uit het vuistje eten kwam pas later in zwang. Lang werd gedacht dat verse vruchten ongezond waren. ,,In een zeer populair Brits kookboek uit het begin van de achttiende eeuw is een recept te vinden voor 'stewed pears'. De auteur, Hannah Glasse, schreef recepten in eenvoudige taal zodat het personeel het kon begrijpen. ,,Gesudderde peren", legt Kruyff uit.

Stoofperen bestaan al eeuwenlang

,,In het begin van de 20ste eeuw zie je een toename aan recepten in kranten", ziet de historica. ,,Rond 1926 begint het echt een ding te worden. En dan niet alleen voor stoofgerechten zoals wij ze kennen, maar ook met aardappelen met peren. En bruine bonen met peren en spek. Eigenlijk is dat een soort omgekeerde jachtschotel, ook nu nog razend populair op het platteland.” In dat stevige najaarsgerecht verwerk je vlees, aardappel, appel en ui.

In 1928 verscheen een recept in de Delftsche Courant, waarin bessensap is gebruikt, waar de Britse Glasse rode wijn toevoegde. Ook mevrouw Simonsz, van wie in 1919 het Geïllustreerd Kookboek verscheen, heeft een recept met stoofperen. ,,Er staat tot op de cent nauwkeurig bij wat het kostte", aldus Kruyff. Dertig cent, om precies te zijn. De grootste kostenpost was de kilo peren die destijds 20 cent kostte. In dit recept wordt ook sap gebruikt. Geen wijn.

,,Dat heeft te maken met die tijd. Het was crisis en het land leed onder de naweeën van de Eerste Wereldoorlog.” Niet zo gek dat mevrouw Simonsz hielp het kasboekje van de huisvrouw op orde te houden.

Julius Jaspers nam een recept op in zijn Stoofbijbel. ,,Ik eet ze het liefst bij draadjesvlees", zegt hij. Janneke Vreugdenhil vindt stoofpeertjes ook heel lekker en in haar Bijbel van de Nederlandse keuken geeft ze de suggestie eens witte wijn te gebruiken ,,Dan blijven je peren blanker", licht ze toe. ,,Verder is er geen verschil, behalve natuurlijk een klein beetje qua smaak.” De recepten van de beide culinaire auteurs lijken op elkaar, maar Jaspers gebruikt wat water en de verhoudingen zijn verschillend.

Stoofpeertjes Julius Jaspers

Volledig scherm Stoofpeertjes uit de Stoofbijbel van Julius Jaspers. © DennisBrandsma

Ingrediënten

12 peren, Gieser Wildeman, geschild maar met de steeltjes

750 ml rode wijn

250 ml water

250 g suiker

1 citroen, in vieren

2 pijpjes kaneel

Bereiding

1. Breng peren, rode wijn, water, suiker, citroen en kaneel in een passende pan tegen de kook aan (in een passende pan zitten de peren klem en komt het vocht boven de vruchten uit).

2. Laat minimaal 90 minuten zachtjes stoven met het deksel half op de pan. Controleer regelmatig of het vruchtvlees niet boven de wijnspiegel uitkomt, vul anders water bij.

3. Controleer de gaarheid (ze moeten redelijk zacht zijn) en laat afkoelen in het vocht.

4. Verwarm de peren in het vocht en laat ze niet meer koken. De culifreak kookt het kookvocht nog in tot het stroperig wordt, maar pas op voor bittere tonen.

Bron: Stoofbijbel

Stoofpeertjes Janneke Vreugdenhil

Ingrediënten

1 kilo stoofperen, geschild, het steeltje intact

2 repen citroenschil

1 kaneelstokje

50 g suiker

400 ml fruitige rode wijn

Bereiding

1. Zet de peertjes rechtop in een pan. Verdeel er de suiker, citroenschil en het kaneelstokje over.

2. Schenk de rode wijn erbij en zoveel water dat de peertjes net onder staan. Breng het geheel aan de kook. Zet het vuur laag, leg een deksel op de pan en laat de peertjes 1 tot 1½ uur koken, tot ze zacht en mooi rood zijn.

3. Desgewenst kun je het kookvocht inkoken tot een siroop. Haal in dat geval de peertjes uit de pan. Zet het vuur onder de pan hoog. Laat inkoken tot het kookvocht de gewenste dikte heeft en leg de peertjes weer terug in het vocht.

4. Serveer de peertjes warm of koud.

Bron: Bijbel van de Nederlandse keuken

