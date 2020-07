Zo maak je schelpen uit de pan met Napolitaanse kruiden

Kent u die mop van die wijnschrijver die naar Ibiza ging om op 15 juni de 60ste verjaardag van zijn broer te vieren die daar een wijnwinkel heeft? Inderdaad, die ging niet. De reden is bekend. Aldus ging ook de geplande verrassingsbarbecue bij het zwembad in rook op. Nu hebben mevrouw Hamersma en ik met een feesthoedje op maar even met hem gefacetimed en beloofd dat we in het najaar komen. Virus volente.