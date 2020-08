Zo maak je makkelijk een maaltje klaar op de camping

GoeieVraag.nlIn de zomerperiode zoeken veel mensen naar eten dat makkelijk mee te nemen is naar de camping, zo blijkt uit data van Goeievraag.nl . Waar moeten we aan denken? De Britse reis-, eten- en campingexpert Ali Ray geeft antwoord op deze vraag.

Geen koelkast bij de hand en toch lekker eten in je tentje? Dan is het handig als je eten inslaat dat ook zonder koeling de zomer overleeft. Volgens de Britse expert en kookboekenauteur Ali Ray zou iedereen die gaat kamperen een miniatuur-versie van zijn provisiekast mee moeten nemen. ,,Ik zou iets van twee of drie potjes kruiden meenemen, zoals paprikapoeder, en dan nog zout, peper, pasta, rijst en een blik tomaten. Ook citroen, honing en azijn kun je meebrengen om extra smaak te geven aan vlees dat je klaarmaakt.” De rest slaat ze in op de campinglocatie zelf.

Bij de boerderij, plantage of een boomgaard

Ray is een voorstander van lokale producten halen als je gaat kamperen. ,,In Groot-Brittannië is het het leukst om met kamperen je omgeving te verkennen, meestal kom je dan boerderijwinkeltjes tegen of andere lokale kleine winkels bij velden, plantages of boomgaarden. Daar ga ik dan naartoe voor fruit, groente, vis of vlees, in plaats van naar de supermarkt.”

Als Ray bijvoorbeeld in Cornwall kampeert, gelegen aan zee, gaat ze het liefst vis halen bij de vishandelaren daar. ,,Ik neem aan dat als kampeerders geen koelkastje meenemen in hun camper ze wel een koelbox of koelkast bij zich hebben, die komt dan goed van pas. Snel een paar visjes ophalen en dan op de barbecue. In vijf minuten heb je al een makreeltje gebakken,” zegt de camping-expert.

Een barbecue met een paellapan

Wat ze het liefst voor kookgerei meeneemt in de camper? ,,Ik zag Nederlanders deze soort barbecue ook in Kroatië veel gebruiken, maar bij ons in Groot-Brittannië gebruikt sowieso bijna iedereen een Cadac gasbarbecue. Zet daar een goede paellapan op en je kunt voor grote groepen koken.”

Ray is hier ontzettend dol op: ,,Koken is het leukste aan kamperen, buiten koken neemt alle stress weg want als je een rommel maakt, maakt het niet zoveel uit.” Vaak staat ze met een glas wijn in haar hand boven haar Cadac te koken. ,,Mijn twee kinderen kunnen lekker spelen en ik kan rustig aan doen en sociaal zijn.”

Ali Ray heeft daarnaast ook nog kookboeken voor op de camping geschreven. Pitch Up, Eat Local en 500 campinggerechten geven je de lekkerste campingrecepten. Ze geeft ons hieronder een voorproefje met een recept voor marmelade kip.

Marmelade kip met gegrilde zoete aardappelwedges (4 personen)

We hebben allemaal nog ongebruikte jam, marmelade of chutney in de koelkast liggen. Het perfecte ingrediënt om een recept mee op te leuken! Augurken en chutney geven een diepere smaak aan stoofschotels en curry, terwijl zoete chili-jam en mosterd perfect zijn in marinades voor vlees en halloumi voor op de barbecue.

Dit recept gebruikt marmelade als een laagje over kippendijen. Gebarbecuede kip met een zoete, knapperige buitenlaag terwijl de binnenkant nog mals en sappig is, is een echte barbecue klassieker. Er zit iets bevredigends in het kluiven aan een botje en een beetje vies worden. Serveer de kippetjes met zoete aardappelwedges en je hebt een echte publiekstrekker.

Je moet wel naast de kip blijven staan terwijl die gaart, maar maak het beste van die tijd. Neem een koud biertje in je ene hand en tang in je andere hand. Fijne dagen.

Ingrediënten

8 vrije uitloop kippendijen met de huid eraan

4 eetlepels koolzaadolie

3 volgeladen eetlepels marmelade

2 teentjes knoflook, fijngesneden

1/2 rode chili, ontzaad en fijngesneden

1 volgeladen theelepel Chinese vijfkruidenpoeder

2 grote zoete aardappelen (ongeveer 900 gram) gewassen, in wedges gesneden

Bereiding

Plaats de kip in een zak in een koeltas. Meng 1/2 theelepel vijfkruidenpoeder met 1 eetlepel koolzaadolie en giet dit in de zak met de kip. Knijp in de zak tot de kip helemaal bedekt is met het kruiden-oliemengsel. Laat het in de koelbox of -tas voor een uurtje.



Maak ondertussen de marmelade-laag. Meng in een kom de marmelade met 2 eetlepels koolzaadolie, de knoflook, chili en de andere helft van het vijfkruidenpoeder.



Bestrijk de bakplaat met een beetje olie en zet de barbecue op medium-hoog vuur. Plaats de kippendijen op de bakplaat en grill ze voor 20-25 minuten. Als de barbecue een deksel heeft, doe die dan dicht zodat de kip gelijkmatiger bakt.



Neem de stukken van de barbecue en bestrijk ze met het marmelademengsel. Zorg dat ze compleet bedekt zijn en leg ze terug op de bakplaat.



Bak ze nog 10 minuten en draai ze regelmatig, want de suiker in de marmelade zal een beetje verbranden.



Check of de kip volledig gekookt is door er een stuk af te snijden en te kijken of er geen roze stukjes binnenin zitten.



Serveer de kip met een groene salade en veel servetjes.

De kookzender 24Kitchen geeft hier meer tips voor koken op de camping. En LekkerenSimpel heeft zeven eenpansgerechten op een rijtje gezet.

