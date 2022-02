Zo maak je een cheesecake in de airfryer

Cheesecake kun je op allerlei verschillende manieren maken en in eindeloos veel smaken: wat dacht je bijvoorbeeld van cheesecake met witte chocolade en frambozen van Miljuschka Witzenhausen? Dit lekkere toetje komt niet uit de oven, maar bereid je in de airfryer.

Dat je een airfryer voor meer dingen kunt inzetten dan om friet en snacks in te bakken, ontdekte Monique Vernooij, eigenaar van lifestyleblog Moonoloog.nl pas toen ze hem had. ,,Ik schafte een airfryer aan zoals de meeste mensen hem aanschaffen: als vervanger voor de friteuse. Door blogs en kookwebsites kwam ik erachter dat je veel meer kan met een airfryer. Het is eigenlijk gewoon een miniatuuroven, dus alles wat je in de oven kan maken, kan wellicht ook in de airfryer.”

,,Een airfryer kun je werkelijk op elk moment van de dag gebruiken. Veel mensen denken bij een airfryer al snel aan frietjes en snacks op een gezondere manier frituren, maar je kan er zoveel meer mee", zegt Martin Senders, ook wel bekend als de Philips Chef. Senders houdt zich bezig met allerlei recepten die je kunt bereiden met Philips keukenapparatuur. ,,Van een compleet ontbijt waarbij je je eitjes tegelijkertijd kookt met je broodjes en toast, je groenten grillen voor een lekkere salade tot een bananenbrood bakken, of een hele maaltijd met vlees of vis.”

Vernooij experimenteerde met zoetigheid, zoals cupcakes en appelflappen uit de airfryer. ,,Maar ik ben helemaal dol op cheesecake, vooral de afgebakken New York-versie, dus ik wilde kijken of dat ook lukte.” Miljuschka heeft ook een cheesecake op haar site staan. ‘De combinatie van de witte chocola met de roomkaas is echt verschrikkelijk lekker, dus je bent gewaarschuwd’, schrijft ze bij dat recept.

De juiste bakvorm is belangrijk

Een cheesecake bakken in de airfryer is geen probleem, weet Senders. ,,Door de Rapid Air-technologie wordt de airfryermand van boven en onder verwarmd. De lucht circuleert 360 graden, dit zorgt voor efficiënt koken en een gelijkmatige verdeling van warmte. Ideaal voor het bereiden van taarten. In een XXL-airfryer kun je springvormen van maximaal 22 centimeter doorsnede plaatsen.”

,,Toen ik nog een gewone airfryer had gebruikte ik een bakvorm van slechts 12 centimeter, nu heb ik een XL-airfryer en dan past er wel een bakvorm van 18 of 20 centimeter in”, zegt Vernooij. ,,Het is dus wel handiger om een grote airfryer te gebruiken als je dat soort baksels wil maken, want dan kan je een grotere taart maken.” De hoeveelheid die je per ingrediënt nodig hebt hangt af van de grootte van je bakvorm, aldus Vernooij. ,,Een grotere bakvorm betekent dus een grotere hoeveelheid ingrediënten en een (iets) langere baktijd.”

In de airfryer is je cheesecake eerder klaar

,,Het voordeel van een cheesecake in de airfryer maken is dat je een lagere temperatuur gebruikt en een kortere bereidingstijd hebt ten opzichte van een oven”, aldus de Philips Chef, die het liefst zijn karamel-cheesecake maakt. ,,En je hoeft niet voor te verwarmen, wat ook weer tijd scheelt.”

Quote De cheesecake is goed als hij stevig aanvoelt, maar hij mag nog wel wat drillerig zijn Monique Vernooij

In de airfryer is je cheesecake dus een stuk sneller klaar. ,,Een cheesecake uit de airfryer bak ik 16 minuten op 180 graden”, zegt Vernooij. ,,Het ligt natuurlijk wel aan de grootte van je taart, maar in de oven moet hij al snel 45 tot 50 minuten. Als je nauwkeurig je recept volgt is het ook echt niet moeilijk, maar je moet er natuurlijk wel rekening mee houden dat het de eerste keer misschien niet goed kan gaan.”

Je kunt de cheesecake ook altijd nog even checken en eventueel nog een minuutje of twee extra bakken als hij bovenop nog erg bleek en ‘nat’ is, tipt Vernooij, die een cheesecakerecept op haar site deelt. ,,De cheesecake is goed als hij stevig aanvoelt, maar hij mag nog wel wat drillerig zijn. Opstijven gebeurt als je hem laat afkoelen en daarna nog een paar uur in de koelkast zet.”

Geen airfryer? Deze cheesecake maak je in de oven:

