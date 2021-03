Zo kun je ook je politieke partij kiezen: drink je muntthee, stem je GroenLinks

Wie deze dagen een passende politieke partij probeert te vinden, maar geen zin heeft in moeilijke vragen over milieu, immigratie of coronamaatregelen, die kan terecht bij de overzichtelijke posts van Van9tot5 . In simpele plaatjes zijn alle vooroordelen en opvattingen over de partijen die meedoen met de verkiezingen op een rijtje gezet. De parodie op de stemwijzer bevalt veel volgers goed: de posts krijgen honderden likes. De meeste mensen zien er de humor wel van in, ook al zijn de stereotyperingen niet helemaal accuraat. En wat moet je als PVV’er als je van een ander biermerk houdt dan SchultenBräu? Welk vakje kruis je dan aan?

Een greep uit de keuzes: bij de VVD’er hoort een pilsje uit het groene flesje met de rode ster, D66-aanhangers kunnen meteen afgaan op de Chablis en SGP’ers herkennen hun favoriete drankje meteen: een jonge jenever. Bij de nieuwe partij met een gekleurde achterban hoort natuurlijk Fernandes-frisdrank en GroenLinks-kiezers zien meteen dat hun muntthee erbij staat. Volt is zo nieuw, die krijgt een babyfles. De makkelijke kieswijzer is niet voor iedereen een succes. Sommigen vinden bij VVD meer champagne passen, 'want bier is voor de paupers'. En anderen komen elke keer bij een andere partij uit. In de koffiehoek zijn ook verschillen waar te nemen. De SP’ers herken je aan hun plastic bekertjes met automatenkoffie, CDA’ers slingeren hun Senseo aan en de SGP heeft heel veel kopjes nodig. D66'ers herken je aan hun superdeluxe espressoapparaat.

Boze buurman Bolderbast

Bij de avondmaaltijd is ook direct te zien wie wat op tafel zet. De PVV’er is onlosmakelijk verbonden met de frikandel en het CDA gaat voor het klassieke avg'tje, terwijl de GroenLinkser de poké bowl op tafel zet. En wie er dan nog niet uitkomt, die kan altijd nog naar de voertuigen kijken: een bloemetjesfiets voor Partij voor de Dieren en een oude Opel voor Denk-stemmers. Snak je naar nog eenvoudiger keuzes? Dan bieden Disney-figuren uitkomst: een chagrijnige Donald Duck staat voor SP, de boze buurman Bolderbast is PVV en Guus Geluk is het symbool van VVD. Oma Duck is er voor de 50-Plussers en de flamboyante papegaai Joe Carioca is de mascotte van Forum voor Democratie.



In hoeverre je de maaltijd of je drankje moet afstemmen op je partij of andersom, is niet helemaal duidelijk. Verdere toelichting willen de makers niet geven, want de adviezen in de instagramposts ‘spreken voor zich’, zo laten ze weten via de mail.