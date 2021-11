Zo kun je makkelijk een ei scheiden

VIDEO Hamburger­ko­ning Charles sluit met pijn in het hart weer de deuren: ‘Hé, ik ben gastheer... geen arts’

Wie wil genieten van de fameuze hamburgers van Charlie’s Burgers in Amersfoort of Bistro33 in Soest moet voorlopig de telefoon pakken om de bestelling af te halen of te laten bezorgen. Eigenaar Charles Grey heeft uit ongenoegen met de wéér strengere coronamaatregelen besloten zijn tenten dicht te gooien. ,,Ik wil niemands medische geschiedenis weten. Ik ben gastheer, geen arts.’’

