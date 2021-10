Zo koop je nooit meer een net droge mandarijnen

Koken & etenHet is weer mandarijnentijd. Hoewel de oranje vitaminebommetjes het hele jaar door te verkrijgen zijn, kun je nu de lekkerste kopen. Dat we nu massaal netjes inslaan laten de cijfers wel zien: we eten jaarlijks zo’n 5,5 kilo mandarijnen per persoon. Een minpuntje aan deze citrusvrucht: vieze handen. Maar daar zijn handigheidjes voor, zeggen experts.

Volgens marktanalist Wilco van den Berg van GroentenFruit Huis aten we in 2020 per persoon zo’n 5,5 kilo mandarijnen. ,,Dit is een nieuw record. De mandarijn staat net buiten de traditionele top drie van meest gegeten fruit - appel, banaan en sinaasappel - maar heeft een vierde plek in handen en laat de druif, peer en aardbei ver achter zich.”

Van den Berg weet wel waarom de citrusvrucht zo populair is: ,,Mandarijnen doen het goed onder alle leeftijden en zijn op ieder moment van de dag te eten. Ook zijn mandarijnen makkelijk te pellen en prima uit de hand te eten als een gezonde snack.”



Er bestaan vier typen mandarijnen: de gewone, mediterrane, satsuma en de king mandarijn. Tegenwoordig zijn er ook veel soorten zonder pit te koop, zoals de clementina. In de zomer worden veel mandarijnen geïmporteerd uit Zuid-Amerika en Zuid-Afrika zodat we ze het jaar rond kunnen eten. In de rest van de maanden komen ze uit onder meer Spanje en Marokko.

Quote Die supermarkt­man­da­rij­nen krijgen vervolgens allemaal een waslaag, zodat ze langer houdbaar blijven André Dietz, mede-eigenaar van Citrus Sebastia

De mandarijnen van Citrus Sebastia komen uit Valencia. Daar is het bijna oogsttijd voor de Clemenules, een soort die door experts is uitgeroepen tot de beste clementine-mandarijn. Van eind oktober tot half januari worden de mandarijnen geplukt door boer Javier en zijn mensen. Daarna gaan ze meteen op transport naar Nederland. Vrijdag geplukt betekent woensdag in huis. ,,Als je deze soort in maart in de winkel koopt, weet je gewoon dat ze zeker zes weken oud zijn”, zegt André Dietz, mede-eigenaar van Citrus Sebastia.

Mandarijnen pas oogsten als ze rijp zijn

Hoe verser, hoe lekkerder. Maar dat is niet de enige reden waarom de Clemenules van Javier vol smaak zitten, zegt Dietz. Dat heeft ook met de manier van verbouwen te maken. ,,Die is gericht op de smaak van de mandarijn en niet op de prijs. Het onkruid wordt weggemaaid in plaats van bespoten met gif. Voor de bemesting wordt schapenmest gebruikt. En de mandarijnen worden pas geoogst als ze rijp zijn.”



Supermarktmandarijnen worden in één keer geoogst, vertelt Dietz, ongeacht of alle mandarijnen rijp zijn. ,,Die supermarktmandarijnen krijgen vervolgens allemaal een waslaag, zodat ze langer houdbaar blijven. Zo kunnen ze wel een maand bewaard worden. De mandarijnen blijven in koelcellen liggen totdat de prijs goed is, zo wordt het een rendabel product.”

Lees verder onder de foto.

Was na het pellen je handen

Het resultaat hiervan is wél dat sommige mandarijnen ouder zijn en daardoor droger en minder lekker. ,,Dan krijg je de typische mandarijnteleurstelling: de ene is wel lekker, de volgende niet. Als je ze uit de supermarkt haalt is het altijd gokken.”



Wil je zeker weten dat je een lekkere mandarijn hebt gepakt? Knijp er dan even in. Voel je dat er lucht zit tussen de vrucht en het vel, dan is de kans groot dat de mandarijn al is uitgedroogd. Daarnaast zorgt de waslaag voor witte aanslag op je handen. Dietz raadt daarom aan om na het pellen altijd je handen te wassen.

Mandarijnen direct van de teler, zoals die van Dietz, of biologische van de groenteboer of uit de supermarkt zijn wasvrij. Dat kun je altijd checken door aan de vrucht te ruiken. ,,Aan de buitenkant moet je die heerlijke geur al ruiken. Is dat niet zo, dan zit er waarschijnlijk een waslaag op. Dat kun je overigens ook lezen op het etiket van het netje.”

Maar zonder die waslaag geeft het pellen van mandarijnen soms alsnog behoorlijk wat geknoei. Dietz weet dat niet iedereen de juiste portemonnee heeft voor het kopen van zijn mandarijnen (19,95 voor een kistje van vijf kilo, om Javier een eerlijke prijs te bieden). Maar toch wil hij nog een goed argument geven voor het kopen van verse mandarijnen: deze zijn meestal zonder gedoe te pellen, de schil valt er zo vanaf.

Tip om makkelijk te pellen

Toch behoefte aan een fijne peltip? Onderstaande video geeft een oplossing. Snijd eerst de onder- en de bovenkant van de mandarijn, vervolgens snijd je de vrucht tot het midden in en trek je ‘m open zodat er een soort treintje ontstaat. De partjes kun je er dan zo uitpakken. Dit moet je tot vier keer toe herhalen: twee mandarijntjes is een stuk fruit volgens de richtlijnen.



Houd je er toch nog een paar over, dan kun je de oude exemplaren prima persen, zegt Dietz. ,,Dan heb je een heerlijk glas sap. Of je roostert de schil in de oven om er thee van te trekken. Of je doet wat schillen in een karaf water, mits ze onbehandeld zijn natuurlijk.”

Zo is mandarijnen eten minder gedoe:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.