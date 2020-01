Zo komen die overgebleven oliebollen nog goed van pas

Croutons

Patissier Koopmans adviseert croutons te maken in een lekker rood soepje van fruit. Je snijdt de oliebollen in blokjes en bakt ze een half uur in de oven op ongeveer 180 graden. Besprenkel ze eerst even met wat olie en spreid ze over de bakplaat. Je kunt de blokjes ook bakken in een hete pan met olie en zout. Blijf ze dan wel steeds omscheppen, want je wilt geen verbrande croutons. De resten rood fruit maak je aan met sinaasappelsap, maar dat hoeft niet. Zo heb je een dessertsoep, die gezond doch vettig is. Dat is lekker voor de dag erna, weet Koopmans.