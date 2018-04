Zo kom je de warme dagen wel door

Aardbei framboos yoghurt ijsjes

Ingrediënten (voor 6 ijsjes):

- 350 gr Griekse yoghurt of hangop

- 100 gr verse aardbeien

- 50 gr verse frambozen

- 1 el honing

- Houten stokjes

- Papieren bekertjes

Bereidingswijze:

- Doe de yoghurt in een mengkom en voeg hier de honing aan toe.

- Roer dit goed door en proef even of het zoet genoeg is naar jouw smaak.

- Snijd de aardbeien in partjes en verwijder de kroontjes en doe de frambozen erbij in een apart bakje.

- Prak dit met een vorm bij elkaar. Het is niet erg als je nog stukjes hebt.

- Voeg het fruit bij de yoghurt en roer dit losjes even door. Je wilt geen egale massa krijgen dus gewoon een paar keer heen en weer en dan klaar

- Schep de yoghurt in de papieren bekertjes (ongeveer half vol anders wordt het een wel heel groot ijsje) en zet deze voor een uur in de vriezer.

- Na een uur haal je ze uit de vriezer en steek je de stokjes in het midden. Die zullen nu netjes rechtop blijven staan.

- Zet weer terug in de vriezer en probeer nog minimaal 3 uur extra geduld te hebben

- Om de ijsjes uit hun vormpjes te halen doop je ze een paar seconden in een bakje met warm water en draai je aan het stokje tot ze loskomen.

- Trek er voorzichtig uit.

Bron: Simone's Kitchen

Zelf limonade maken

Ingrediënten:

- 50 g citroensap

- 50 g water

- 100 g suiker

- 300 g fruit naar keuze

- Circa 1 l water (gekoeld)

Bereidingswijze:

- Breng 50 gram water met het citroensap en de suiker aan de kook en laat dit een minuutje doorkoken.

- Laat afkoelen.

- Bewaar de siroop in een glazen pot of fles in je koelkast tot gebruik.

Pureer fruit naar keuze met de siroop in een blender of met een staafmixer.

- Zeef de fruitsiroop en doe deze in een kan of fles.

- Voeg ijskoud water toe en geniet.

Bron: Lekker tafelen

Salade watermeloen met rucola

Ingrediënten (voor 4 personen):

- 4 eieren

- 50 g amandelschaafsel

- 1 watermeloen

- 1 sjalot

- 50 ml frambozenazijn

- 1 el gladde mosterd

- 100 ml olijfolie

- 50 ml walnootolie

- 1 tl worcestershire saus

- 1 el honing

- 250 g rucola

- 300 g verse zachte geitenkaas

Bereidingswijze:

- Kook de eieren in een ruime pan met water hard.

- Koel de eieren onder koud stromend water en laat afkoelen.

- Rooster het amandelschaafsel in een droge koekenpan goudbruin.

- Snijd een plak van circa 3 centimeter van de watermeloen, verwijder de pitjes.

- Gril de meloen in de grillpan tot beide zijden mooie grillstrepen hebben.

- Pel de sjalot en snipper de helft fijn.

- Klop in een ruime kom de azijn met mosterd, olijfolie, walnootolie, Worcestershire saus en honing tot een vinaigrette.

- Breng op smaak met versgemalen peper en een beetje zout.

- Verwijder de steeltjes van de rucola.

- Snijd de andere helft van de sjalot in dunne ringen.

- Meng de rucola met de sjalot en de vinaigrette.

- Pel de eieren en snijd in kwarten en verdeel over de salade.

- Snijd de watermeloen in 8 gelijke punten.

- Verkruimel de geitenkaas erover.

- Garneer de watermeloen met amandelschaafsel en serveer met de rucolasalade.

Eet smakelijk!

Powered by 24Kitchen.