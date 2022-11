Zo gezond zijn pizzabodems en wraps van groenten echt: ‘Vergelijkbaar met twee plakjes komkommer’

Koken & EtenPizzabodems, chips of wraps gemaakt van courgette of bloemkool: in de schappen van de supermarkt zie je steeds meer producten waarin groenten zijn verwerkt. Een makkelijke manier om aan je dagelijkse hoeveelheid groente te komen. Maar hoe gezond zijn deze producten echt?

,,Producten in de supermarkt waar groenten in zijn verwerkt zijn een goed idee’’, zegt Lieneke Voss, diëtist bij WW (voorheen Weight Watchers). ,,Groenten bevatten namelijk veel vezels en zijn laag in vet. Daarnaast verlagen ze het koolhydraatgehalte. Bovendien is het een goede ontwikkeling dat fabrikanten nadenken over de voedingswaarden van producten.’’

Maar heeft het ook nut? Het NPO-programma Keuringsdienst van Waarde deed eerder dit jaar onderzoek naar deze groenteproducten. De makers waren er vrij duidelijk over: ze zijn niet zo gezond als ze lijken, omdat er vaak slechts een paar procent groenten en/of fruit in zit.

Vergelijken

Allereerst is belangrijk waar je het groenteproduct mee vergelijkt. ,,De bloemkoolpizzabodem van Magioni bestaat voor 45 procent uit bloemkool, maar voor het grootste deel gewoon uit tarwebloem’’, vertelt Lisa Sprenkeler. Zij is voedingsdeskundige en eigenaar van FoodLies, een online community met een ‘anti-dieet’-visie. ,,Voor de rest is het enkel gist, koolzaadolie, zout en een conserveermiddel. Aan deze bodem is dus geen extra suiker toegevoegd.’’

Vergelijk je zo’n groentepizzabodem met de naturel pizzabodem (de witte, gemaakt van bloem), dan is het volgens Sprenkeler een goede vervanging. ,,Een deel van het bloem wordt namelijk vervangen door groenten. Eén pizzabodem van 195 gram die voor 45 procent uit groenten bestaat, bevat toch zo’n 87 gram groenten. Maar de voedingswaarden van de pizzabodems liggen voor de rest dicht bij elkaar.’’

Een volkoren variant is vaak de beste keuze

Als je naar de voedingswaarden van groentepizzabodems kijkt, bevatten deze meer vezels en minder vet dan het ‘normale’ pizzadeeg. Toch is de groentepizzabodem niet altijd een beter keuze. ,,Een volkoren pizzabodem is gemaakt van volkorenmeel. Deze bevat dus nóg meer vezels, wat ervoor zorgt dat je langer verzadigd blijft’’, stelt Sprenkeler.

,,Daarnaast is het in de meeste gevallen ook nog eens een stuk goedkoper. Met een groentebodem krijg je weliswaar meer groenten binnen, maar je kunt een andere pizzabodem ook met meer groenten beleggen voor hetzelfde effect. Ga vooral voor de variant die jij het lekkerst vindt, die zal je namelijk de meeste voldoening geven.’’

Eén wrap is vergelijkbaar met twee plakjes komkommer

Ook bij een groentewrap ligt het eraan of je ’m vergelijkt met een volkoren wrap of de naturel variant, stelt Voss. Wederom komt hier de volkoren optie het beste uit de test. ,,Daar zitten de meeste vezels en er is vaak minder suiker aan toegevoegd - verschillen tussen de verschillende merken daargelaten.’’

De groentewraps staan volgens Voss op de tweede plaats. ,,Ze zijn dus niet ongezond of slecht, maar een volkoren wrap is toch net een betere keuze. Ze zijn vaak ook goedkoper. De naturel variant is de minst goede optie.’’

Groentewraps lijken aantrekkelijk, maar ze bestaan alsnog vooral uit tarwebloem, weet Sprenkeler. ,,Eén wrap bevat vaak zo’n 20 gram groenten. Dit is vergelijkbaar met twee cherrytomaten, twee plakjes komkommer of twee radijsjes.’’ Ook zij gaat daarom voor de volkoren variant.

Wat je op de pizza legt, telt het meest

Producten waar de groenten in zijn verwerkt zijn geen slechte keuzes, concludeert Voss. ,,Maar je maaltijd valt of staat qua voedingswaarden natuurlijk met wat je uiteindelijk op je pizzabodem of wrap legt. Gebruik je een groenteproduct, maar leg je er veel kaas en vet vlees op, dan is het natuurlijk nog steeds geen gezonde maaltijd en krijg je niet voldoende groenten binnen. Ga in plaats daarvan liever voor een volkoren variant en voeg zelf wat meer groenten toe, dan bereik je ongeveer hetzelfde effect en betaal je ook nog eens minder.’’

Wat verzadigt meer: een kilo druiven of het sap van een kilo druiven? In deze video zie je hoe je brein werkt.

