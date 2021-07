Zo geef je je gerecht nog meer smaak - zonder iets toe te voegen

Als je een recept exact volgens de richtlijnen van de omschrijving hebt gemaakt kan het resultaat altijd nog afwijken, weet Ramon Beuk. ,,’Proef!’ is het eerste advies dat ik geef", zegt de kok die in zijn kookboek Wayooh! uitlegt hoe je koken makkelijker en toegankelijker maakt. ,,Zonder proeven kun je simpelweg niet koken. En vaker een bestaand recept volgen betekent niet dat het resultaat elke keer hetzelfde is.”

Hoe een gerecht uitpakt, hangt van veel dingen af, aldus de kok. ,,Maar een hele belangrijke is de hoeveelheid vocht dat aan het einde van de bereiding in ons gerecht zit. Dit vocht is het gevolg van de ingrediënten die we gebruiken. De ene keer bevat dezelfde groentesoort meer vocht dan de ander keer. Maar vooral iets langer of korter koken maakt een groot verschil. Vocht toevoegen of juist vocht eruit halen is heel bepalend voor de smaak van een goed gerecht.”

In een eerdere aflevering van Da's Handig gaf Beuk uitleg over het maken van bouillon’s en de vele voordelen daarvan. Met een goede bouillon kunnen we eenvoudig soepen maken, zei hij. ,,Maar het is ook de basis voor het maken van een goede saus. Maar dan moeten we de bouillon wel eerst in koken om vocht te laten verdampen uit de pan.”

Hoe dat werkt? Beuk: ,,Als door het verhitten vocht uit je pan verdampt, blijven de smaken in de pan achter. Natuurlijk niet alle smaken. Want ook bij het verdampen van vocht gaan er aroma’s de pan uit. Maar de meest geconcentreerde smaken blijven in de pan achter. Zo kun je bij het bereiden heel veel verschillende gerechten er ook voor zorgen dat de saus dikker voller en geconcentreerder wordt.”



Dit doe je heel simpel door na de bereiding van bijvoorbeeld stoofgerechten het vuur hoger te zetten en het vocht te laten verdampen. ,,Het liefst niet te hoog want hoe langzamer je het vocht laat verdampen hoe mooier het resultaat wordt.”

Mocht je een keer ontmoedigd raken als het resultaat van je gerecht net niet is wat het de vorige keer was, begin dat niet direct met het toevoegen van extra smaak-gevende ingrediënten, tipt Beuk dus. ,,Maar denk aan het inkoken van je gerecht. Denk niet te moeilijk en trek niet direct de conclusie dat je gerecht vandaag niet helemaal gelukt is. Maar laat vocht verdampen of voeg vocht toe. En blijf proeven. Veel kookplezier!”

Meer tips en trucs van Ramon Beuk vind je hieronder. In het boek Wayooh legt hij stap voor stap uit hoe je je keuken én vriezer het handigst gebruikt.

