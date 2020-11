Zo gaat je kind wél groente eten: geef het goede voorbeeld en zet kleine stapjes

Manuel (44): ‘Ik vind het ergste van onze generatie dat we vragen om een watertje tussendoor’

6 november In de nieuwe podcast De Veertigers praten presentatoren Sander de Heer (45), Wytske Kenemans (40), Jet Sol (49) en Manuel Venderbos (44) over grijze haren, vriendschappen, relaties, werk, geld, seks, familie en zichzelf. Vandaag gaat het over drank: kunnen ze daar minder tegen, of zijn ze juist meer gaan drinken?