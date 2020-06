Zo bluf je jezelf de whiskywereld in

Het ergste wat een nieuwkomer in de whiskywereld kan overkomen, is dat hij of zij zonder het te beseffen plots terechtkomt in een groepje whiskykenners. Eén ogenblik van onoplettendheid kan al fataal zijn. Aanvankelijk beseffen de slachtoffers het meestal niet.



Het is pas als ze heel vreemde uitdrukkingen horen dat het tot hen doordringt. Uitdrukkingen als ‘de geur van halfrijpe, zuiderse appeltjes’, of ‘ruikt naar een nat fietsstuur’, of ‘ideaal bij de geur van een paardenstal’, of ‘heidegras na een regenbui’ enzovoort. (Ik verzin ze niet, ze komen uit boeken die achter me in mijn kast staan.)