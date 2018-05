Zijn dit de snacks van de toekomst?

Volledig scherm © Shutterstock Ex-cafetariaondernemer Marco Agema gooit de knuppel in het hoenderhok. Hij werkt aan de 'snackbar van de toekomst'. Hoe die er precies uit komt te zien, weet hij zelf ook nog niet. Duidelijk is wel dat snackbareigenaren hun schroom opzij moeten zetten en met innovaties moeten komen.

,,Veel cafetaria-ondernemers zijn zoekend'', zegt Agema. ,,Er is een nieuw type snack nodig. Als we niet willen bijdragen aan obesitas en als we willen inspelen op de trend dat mensen minder vlees eten, moeten we kijken naar vernieuwende producten.'' De bietenbal, een bitterbal met kroten erin, is daar maar één voorbeeld van.

Minder zout

Agema gaat flink experimenteren, binnenkort tijdens het cultureel festival Welcome to the Village (van 19 tot en met 22 juli in Leeuwarden). Daar zullen bijzondere snacks te proeven zijn. ,,Nee, dat betekent niet dat de bitterbal verdwijnt! Natuurlijk horen die bij onze cultuur en moet die blijven bestaan. Maar er zijn nieuwe soorten snacks nodig.'' Tijdens het festival werkt hij samen met ROC Friese Poort. Samen met studenten ontwikkelt hij minstens vijf vernieuwende snacks die meer voedingswaarde en minder suiker en zout bevatten. De noviteiten, gemaakt met lokale producten, zijn tijdens het festival te koop.

Een kroket hoeft misschien geen vlees te bevatten, is de gedachte, of misschien is 20 procent wel voldoende voor de smaak. Graan kan ook heel lekker zijn als vulling. Net zoals ganzenvlees een slimme keuze kan zijn voor de bitterbal, gewoonweg omdat op sommige locaties in het land de vogels een enorme plaag vormen. Ook insecten kunnen interessant zijn voor de snackbranche. ,,Ik weet zeker dat we iets kunnen bereiken, maar we moeten niet naar elkaar gaan zitten kijken'', vindt Agema. ,,Of op elkaar zitten wachten.''





Complex

Het is een conservatieve wereld, vindt de ondernemer die de snackwereld wil opschudden. Agema spreekt met gemeenten, met provincies, met ziekenhuizen en verzorgingshuizen, omdat samenwerking volgens hem essentieel is. ,,Voeding is complex.''

In de snackwereld is men nu gewend het op de traditionele manier te doen, weet Agema. ,,Fabrikanten hangen het verhaal op dat de markt er nog niet klaar voor is. Ik denk dat het goed is als ondernemers zich kritisch opstellen naar hun leveranciers. Ze hoeven echt niet ineens alles zelf te gaan doen, maar het is goed om je te onderscheiden. Denk maar aan de verse friet. Eerst zag je bijna geen cafetaria's die verse friet serveerden, inmiddels is het gewoon geworden.''

Toch is de kloof tussen de gewaagde snacks en de frikandel speciaal nog groot, denkt Dennis van Asselt van vaksite Snackkoerier. ,,Het is leuk dat Agema experimenteert met dit soort producten, hij komt natuurlijk ook uit die sector. En bij een ganzenvleeskroket kun je je nog wel iets voorstellen. Maar of mensen ook krekelfriet willen eten, dat kun je je afvragen.''

