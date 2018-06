Zeven keer eten waar je een beter humeur van kunt krijgen

Koken & etenEr zijn van die dagen dat je chagrijnig wakker wordt en maar niet van dat slechte humeur afgeraakt. Want je bent moe, je moet nog twee volle dagen werken voordat het weekend wordt, het is grijs weer buiten en ga zo maar verder. Gelukkig kun je je humeur met voeding beïnvloeden.

Dit wil niet zeggen dat je meteen gelukkig wordt, maar deze stoffen hebben in ieder geval een positieve invloed op het humeur. Vooral serotonine en dopamine dragen bij aan een betere gemoedstoestand. Ondanks dat sommige van onderstaande producten bijdragen aan de aanmaak van deze hormonen, wil dat niet zeggen dat een depressie direct verholpen wordt. Het zijn geen wondermiddelen. Bij serieuze problemen wordt dan ook aangeraden om hulp te zoeken bij mensen in je directe omgeving of bij professionals.

Amandelen

De aminozuren in amandelen helpen bij het creëren van dopamine in je hersenen. Het Voedingscentrum geeft ook aan dat aminozuren bijdragen aan de aanmaak van dopamine, dat een prettig gevoel geeft. Vandaar dat een andere naam voor dopamine ‘gelukshormoon’ is.

Spinazie

De vitaminen B9 en B12 in spinazie onderdrukken depressieve gevoelens. Dit komt doordat vooral B12 een belangrijke rol speelt in het doorgeven van signalen naar de hersenen. Een portie vis erbij versterkt de werking van de B-vitamines.

Broccoli

Broccoli bevat veel chroom, een mineraal dat de hoeveelheid serotonine en melatonine doet stijgen in je hersenen. Die neurotransmitters stabiliseren je gemoed (perfect tegen moodswings!). Onderzoek van Duke University toonde aan dat chroom kan helpen bij de behandeling van depressies, maar meer onderzoek is nog nodig hiernaar.

Saffraan

Deze kleurrijke plant zorgt ervoor dat er meer serotonine vrijkomt in de hersenen, op dezelfde manier zoals antidepressivum Prozac dat doet. Een Iraanse studie onderzocht het effect van saffraancapsules bij vrouwen met humeurschommelingen als symptomen van PMS. De symptomen verminderden dankzij de capsules met 50 procent.

Chilipeper

Wanneer ons brein capsaïcine signaleert, de stof die chilipeper pikant maakt, maakt het vanzelf endorfine aan om ons lichaam te kalmeren. Bij erg pikante pepers kan de endorfine zorgen voor een euforisch gevoel. Reden te meer om een moedige hoeveelheid chili aan je lievelingsgerechten toe te voegen.

Zalm

Verschillende studies wijzen op het verband tussen depressie en een gebrek aan omega-3 vetzuren. Aangezien je lichaam deze vetzuren niet zelf aanmaakt, moet je ze uit voeding halen. Vette vis zoals zalm vormen een prima bron van onverzadigde vetzuren.

Chocolade