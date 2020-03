Zelfs toprestaurants laten maaltijden nu bezorgen

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zijn alle eet- en drinkgelegenheden in Nederland tot en met 6 april gesloten. Daar hebben veel restaurants nu een creatieve oplossing voor gevonden. In samenwerking met Thuisbezorgd, Deliveroo en Uber Eats laten zij nu geheel verzorgde maaltijden bezorgen en kun je deze ook afhalen.

Drie-gangenmenu

Zo start Rijks, het sterrenrestaurant van het Rijksmuseum, met de zogenaamde ‘Rijks delivery’, waarbij zij bezorging en het laten afhalen van maaltijden voor diners aanbieden. ‘Omdat het grootste deel van Nederland thuis zit, willen wij onze gasten hiermee toch een avondje uit geven. Alleen dan aan de eigen eettafel’, schrijft chef Joris Bijdendijk op de site.

Voor het drie-gangenmenu vraagt Rijks 32,50 euro en bieden zij een vast menu van groene gazpacho, een tri-tip van rund en een chocoladebrownie als afsluiter. Bij het menu serveert het restaurant ook een gezonde amuse en kan wijn bijbesteld worden.

De prijs is voordelig in vergelijking met de ‘normale’ prijzen van het Rijks. Gangbare prijzen voor een ‘Rijkstafel’ met een vijf- of zeven-gangenmenu, lopen op van 68 tot 88 euro. Daarnaast serveren zij ook een lunchmenu van drie- of vier gangen, waarbij je minimaal 45 euro betaald.

Restaurants

Restaurant Vessel Kitchen&Bar in Amsterdam biedt ook een zevendaagse bezorgservice. ‘We nodigen je uit om onze liefde voor lekker eten thuis te ervaren. Bestel een heerlijk diner en drankjes om te genieten van het comfort van uw huis’, schrijft het restaurant. De chef van het restaurant, Ricardo van Ede, heeft een selectie gerechten klaargemaakt voor bezorging.

Ook bistro-restaurant Flores in Nijmegen gaat de strijd aan in deze lastige tijd. Bij het restaurant betaal je 30 euro voor een driegangenmenu en kun je ook wijn, bier of bruiswater toevoegen aan je bestellingen. Op het menu zijn gerechten te vinden als oesters, fazantenpaté en biefstuk.

Ook restaurant Smaak & Vermaak in Heerlen is begonnen met bezorgen. Van donderdag tot en met zondag biedt het bedrijf een ‘compleet bereid drie- of vier-gangenmenu’, laat het restaurant weten.

Zoetermeer

In Zoetermeer zijn verschillende restaurants begonnen met het aanbieden van een bezorg- en afhaalservice, bijvoorbeeld het Italiaanse restaurant Bella Torino. ‘Wegens corona is het voor ons nu niet mogelijk om u als gast welkom te heten in ons restaurant. Om u toch te laten genieten van onze gerechten bezorgen wij nu in heel Zoetermeer gratis aan huis’, is te lezen op de site.

Sushi

Niet alleen Rijks biedt Amsterdammers een maaltijd aan. Ook de sushirestaurants Izakaya en Momo in de hoofdstad spelen in op de huidige omstandigheden. Op hun sites geven zij aan dat je per mail of telefonisch een sushibox kunt bestellen. Restaurant Momo biedt de gelegenheid om je eigen sushi klaar te maken. ‘De box bevat alle ingrediënten die je nodig hebt om sushi rolls, hand rolls, rigiri en sashimi in elkaar te draaien. Het enige dat jij moet aanleveren, is een keukentafel’, is te lezen op de site.

Volledig scherm Bij verschillende sushirestaurants kun je terecht voor een sushibox. © Herman Stöver

Ook Izakya biedt een sushibox waarmee je thuis sushi kunt maken. ‘Je hoeft geen keukenprins of -prinses te zijn, want dankzij de verse en smaakvolle ingrediënten belooft het een culinair genot te worden’, garanderen zij op hun website.

Volledig scherm Ook Dunkin' Donuts speelt ook in op het coronavirus. © Dunkin Donuts Poké Perfect, een restaurant dat pokébowls serveert, heeft ook een eigen delivery pagina aangemaakt. Via Thuisbezorgd of Uber Eats kun je de komende weken ‘kleurrijke, gezonde bowls en sushiritto’s bestellen vanuit je luie stoel’, laat het bedrijf weten. Ook het Utrechtse restaurant Kaunai biedt in samenwerking met Thuisbezorgd verschillende gezonde maaltijden.

Comfort food

Hamburgerrestaurant The Butcher kon niet achter blijven en werkt ook samen met Deliveroo en Thuisbezorgd. ‘Je kunt kiezen uit zestien verschillende burgers en daarbij variëren met een groot scala aan topping’, laat het restaurant weten. Daarnaast kun je er side dishes als popcorn chicken of zoete aardappelfriet bij bestellen.

Donuts

Ook aan degenen die van zoete lekkernijen houden is gedacht. Dunkin’ Donuts kondigde Dunkin’ Delivery aan, verkrijgbaar via de site en de app van de donutshop. ‘Het bezorgassortiment bestaat momenteel uit donuts, munchkins, en voorverpakt Baskin-Robbins ijs en zal de komende dagen worden uitgebreid’, laat het bedrijf weten.