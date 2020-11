Zelf bepalen hoe duur je eten is en waar het vandaan komt, dat is het idee achter Onze Markt

Simon Schilt, samen met Minne Baukema en uw zus Hester Schilt bent u initiatiefnemer van Onze Markt. Hoe werkt het?

,,Als consument heb je in Nederland geen invloed op de prijs en de herkomst van voedsel dat je in de supermarkt koopt. Dat kan wel via Onze Markt. Het is een nieuw coöperatief merk waarbij de leden democratisch beslissen over hoe de producten worden gemaakt, waar het product vandaan komt, hoe het verpakt wordt en welke eerlijke prijs daarbij hoort. Het begint met het bouwen van een online gemeenschap van mensen die met z'n allen kunnen beslissen welk product ze graag willen kopen en aan welke eisen het moet voldoen. Dat wordt bepaald door het invullen van online vragenlijsten. Dat is een democratisch proces, want de meeste stemmen gelden. Vervolgens gaan we met het eisenpakket richting boeren en verwerkers om te kijken of we zaken kunnen doen. Als dat lukt is de laatste stap de gang naar de supermarkt, want uiteindelijk is het de bedoeling dat onze uien, aardappelen of pakken zuivel in het schap van heel veel supermarkten komen te liggen.’’