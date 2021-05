Yvette kan door lockdown eindelijk droom waarmaken: een bakkerij aan huis (en ze is niet de enige)

Yvette Lejeune (28) is niet de enige hobbybakker, die de lockdown heeft aangegrepen haar hart te volgen. Nederland is massaal aan het bakken gegaan tijdens corona, blijkt uit cijfers van BoldData, dat gebruik heeft gemaakt van gegevens van de Kamer van Koophandel en het CBS. In de eerste vijf maanden van dit jaar hebben maar liefst 185 Nederlanders zich inschreven bij de KvK als ‘brood- en banketbakker’. Bijna al deze nieuwe bakkers (83 procent) bestieren hun bakkerij vanuit huis.