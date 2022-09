Woerden heeft wereldrecord te pakken; grootste kaasplank ter wereld: 13 meter lang, 175 soorten kaas en 2.716 kilo

Koken & Eten Er zijn weer paddenstoe­len, zo scharrel je je avondmaal bij elkaar: ‘Veel zijn lekker van smaak’

Eekhoorntjesbrood, kastanjeboleet en cantharel. In de Nederlandse bossen groeien veel paddenstoelen die je kunt eten. Maar wees voorzichtig, want een aantal daarvan is dodelijk.

19 september