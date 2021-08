Winkel waar je maar één lekkernij kunt kopen blijkt gat in de markt

Koken & etenWaar winkels meestal een groot aanbod hebben, verschijnen er in steden de laatste tijd steeds meer zaken die gefocust zijn op één product. In Den Haag heb je de stroopwafels van Van Schaik en de Pindakaaswinkel. Binnenkort komt er nog een bij: De Peppernuts. Een nieuwe trend?

De Haagse binnenstad barst van de winkels die zich richten op een bepaalde categorie spullen. Maar dan gaat het vaak om kleding of schoenen. Het lijkt er nu op dat er steeds meer zaken komen die een hele winkel inrichten voor specifieke etenswaren. Zo opende afgelopen december bijvoorbeeld de Pindakaaswinkel in het centrum.

Het traditionele beleg dat in bijna alle supermarkten wel te vinden is, heeft nu dus een eigen winkel. En dat loopt behoorlijk goed, vertelt mede-eigenaar Chiel Spruitenburg (28). Het bedrijf begon hij met zijn compagnons vanwege hun enorme voorliefde voor, inderdaad, pindakaas. ,,En dan met name voor het combineren ervan met andere dingen. Denk aan sambal, hagelslag en zelfs komkommer. Dat was niet in een pot te krijgen.”

De keuze was eigenlijk: crunchy of niet crunchy. ,,Het idee was simpel. We doen die variaties in een pot en dan is er vast wel een bij die heel lekker is.” Dat bleken er uiteindelijk meer te zijn. ,,Zo ontstonden al snel tien smaken.” De Amsterdamse woning van de mede-eigenaar mocht ook gebruikt worden als winkel. De Pindakaaswinkel was geboren.

Dat was vijf jaar geleden. Sinds kort heeft Den Haag er ook eentje in de binnenstad. ,,Die stad stond al best lang op ons lijstje. Maar je moet een geschikt pand vinden. Nu lukte dat. Ik denk dat Den Haag wel echt passend is, het voldoet aan alles. En het is een grote stad, dat is voor ons ook heel belangrijk. Dat er toeristen langskomen, er veel mensen zijn.”

Dat zijn inderdaad de ingrediënten die nodig zijn om zo’n specifieke winkel te laten slagen, zegt retailmanager Cor Molenaar. Ook hij ziet de trend van de speciaalzaken. ,,Daar is behoefte aan. Aan de ene kant zijn het winkels om jezelf of anderen mee te verwennen. Zoals chocolateriewinkels waar er steeds meer van komen. Aan de andere kant is het aantrekkelijk voor toeristen. Denk aan de winkel waar alleen stroopwafels worden verkocht. De hele wereld kijkt naar die lekkernij. Dat is typisch een toeristenwinkel.”

Hoe komt het dat deze trend nu gaande is, terwijl andere speciaalzaken verdwijnen, zoals videotheken. Dat ligt aan de behoeftes van mensen, legt Molenaar uit. ,,Wat we zien gebeuren is dat producten die makkelijk op internet te verkrijgen zijn, moeilijker worden verkocht in winkels, zoals schoenen en kleren. Zodra een fysieke aanwezigheid belangrijk is, vaak bij speciaalzaken, hebben die een voorsprong.” En dat is met alles zo, aldus de retaildeskundige. Zoals die videotheken die niet meer te vinden zijn, nadat Netflix aan populariteit won. ,,Hetzelfde is zo met sekswinkels. Er zijn genoeg alternatieven. De behoefte is er niet meer. Dan verdwijnt het.”

Voor versgebakken stroopwafels en aparte pindakaas ben je nu in ieder geval in de Haagse binnenstad aan het juiste adres. Het aantal smaken van het beleg neemt door de populariteit nu ook toe. ,,In principe hebben we tien vaste en elf wisselende smaken. Die laatste zijn seizoensgebonden. Dat deden we vroeger minder, toen hadden we er drie per jaar.” Wat klanten kunnen krijgen in de zomer? ,,Oosterse kruiden.”

Die diversiteit is belangrijk en nodig, aldus Molenaar. ,,Je moet niet willen concurreren met een supermarkt, maar onderscheidend zijn. Dan heb je ook een goed cadeauproduct. Met wie weet ook nog een mooi verhaal erachter.”

